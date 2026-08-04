El agua desalada llega al depósito de Los Campitos para reforzar las reservas y garantizar el suministro en Santa Cruz de Tenerife

El agua desalada en Santa Cruz de Tenerife podrá llegar hasta el depósito central de Los Campitos, para así reforzar las reservas y garantizar el suministro en el municipio. Emmasa (Empresa Mixta de Aguas), integrada en el Grupo Sacyr, y el Ayuntamiento chicharrero han finalizado la obra que permite aumentar la capacidad de almacenamiento de la red, cuya ejecución ha supuesto una inversión de casi un millón de euros.

Hasta ahora, este depósito de cabecera se abastecía únicamente con agua del Canal del Norte, que llegaba hasta Los Campitos para incorporarse, posteriormente, a la red de distribución de la ciudad. A raíz de esta actuación, el depósito de Los Campitos también podrá recibir agua procedente de la desaladora de Santa Cruz de Tenerife, situada en Cueva Bermeja.

Los trabajos han consistido, fundamentalmente, en la adecuación de la estación de bombeo de la arquilla aforadora (registro hidráulico subterráneo diseñado para medir y control el caudal o volumen de agua) de Los Campitos, una instalación "fundamental" para la distribución del agua en la ciudad, según lo detalla el Consistorio capitalino. En concreto, se ha remodelado el sistema de bombeo entre la arquilla y el depósito de cabecera, con la instalación de dos bombas.

También se ha adaptado la conducción existente para que pueda utilizarse en ambos sentidos, hacia el depósito de Los Campitos cuando sea necesario incrementar las reservas y hacia la arquilla cuando la demanda de agua sea menor o disminuya temporalmente la producción de la desaladora de Cueva Bermeja.

Depósito cabecera de agua de Los Campitos, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

La arquilla aforadora es el punto en el que confluyen y se mezclan las aguas del Canal del Norte y de la desaladora. La primera llega a través del depósito de cabecera de Los Campitos, mientras que el agua desalada se incorpora mediante el bombeo de Fumero. Antes de entrar en la red, en esta instalación se realiza, además, el proceso de recloración del agua que posteriormente se distribuye hacia la zona centro del municipio chicharrero.

Tanto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, como el concejal responsable de las áreas de Planificación Estratégica y Servicios Públicos, Carlos Tarife, del Partido Popular, destacaron, durante una visita al depósito de Los Campitos, la importancia de esta obra para poder disponer de mayores reservas y gestionar el suministro en función de la demanda y de la disponibilidad de agua en cada momento.

Agua desalada para el Suroeste

Asimismo, los responsables municipales resaltan que la nueva configuración permitirá, además, acompañar el futuro crecimiento de la producción de agua desalada en Santa Cruz de Tenerife. En este sentido, explican que la instalación podrá utilizarse para facilitar la distribución de este recurso hacia el Suroeste del municipio cuando se amplíe la capacidad de la desaladora de Cueva Bermeja.

"La actuación mejora el bombeo del agua desalada hasta el depósito de cabecera de Los Campitos, aumenta la capacidad de almacenamiento y hace que la red sea más eficiente y segura. Además, esta infraestructura será clave para llevar en el futuro más agua desalada hacia el Distrito Suroeste, una vez se amplíe la desaladora de Santa Cruz", insiste el regidor chicharrero.

José Manuel Bermúdez agrega que esta inversión demuestra que el Ayuntamiento chicharrero está planificando el futuro de Santa Cruz, reforzando la red de abastecimiento y "mejorando nuestra capacidad para gestionar un recurso tan importante como el agua, con una visión de municipio preparado para los próximos años".

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos comenta que esta actuación mejora la capacidad de gestión de una red que debe estar preparada para responder a las necesidades de Santa Cruz "en todo momento".