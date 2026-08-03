Santa Cruz de Tenerife habilita 41 nuevos aparcamientos en La Salud

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha habilitado un total de 41 plazas de aparcamiento en la Vía de Cornisa, en el barrio de La Salud, de los que 29 serán para coches y 12 para motocicletas.

La habilitación de las 41 plazas nuevas responde a las necesidades planteadas tras un estudio llevado a cabo sobre la incidencia de tráfico en La Salud, según informa el Consistorio chicharrero. En este sentido, se ha detectado un "déficit de aparcamientos" como consecuencia del aumento progresivo de la flota de vehículos privados, a lo que se suma el movimiento adicional que se genera en la zona en determinados meses del año como consecuencia de los ensayos de las agrupaciones del Carnaval en el antiguo mercado.

Asimismo, con estas medidas se pretende paliar los efectos que puedan tener algunas de las actuaciones que se está previsto acometer en la zona, como la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo, que también incidirá en la reordenación de los aparcamientos.

El Ayuntamiento destaca que la creación de estos nuevos estacionamientos se suma a otras intervenciones realizadas en La Salud, como la llevada a cabo en la calle Benahoare, "en donde se duplicaron las plazas existentes, al incorporarse 21 nuevas para vehículos y otras tres más para motos, lo que permitió llegar hasta las 39, duplicando la capacidad existente".

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, señala que esta actuación se enmarca en la apuesta por mejorar el estacionamiento en la ciudad, incidiendo en este caso en el barrio de La Salud, "en donde se hace necesario incrementar la oferta de plazas como consecuencia de la elevada afluencia de personas que residen o acuden a esta zona”.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, de CC, asegura que estas nuevas plazas responden a una propuesta consensuada con los vecinos, asociaciones de la zona y los responsables del Distrito Salud-La Salle para la transformación de la Vía de Cornisa.

"Ésta pasa a tener un único sentido, lo que permite que la otra parte de la calle se destine a estacionamiento". No obstante, Alonso aclara que esta medida tiene carácter provisional, "a la espera de poder valorar su incidencia en el tráfico de la zona, quedando sujeto su mantenimiento a las necesidades reales que se detecten".