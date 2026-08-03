Salen a la venta los Bonos Consumo de Santa Cruz de Tenerife

Los Bonos Consumo de Santa Cruz de Tenerife podrán comprarse a partir de este martes, 4 de agosto. Cuestan 15 euros pero el consumidor podrá gastar 25 por cada uno de estos tiques. Así lo anuncia el Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo, que recuerda que los bonos sólo se venden en internet, a través de la web www.bonosconsumosantacruz.com.

Para canjear estos descuentos en los más de 200 establecimientos adheridos a esta iniciativa y que pueden consultarse en la citada web, los ciudadanos tienen de plazo hasta el próximo 2 de noviembre. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, resalta que en esta edición de los Bonos Consumo, el Consistorio aporta el 40% de su valor, "lo que permite un mayor ahorro para los consumidores y favorece un mayor volumen de compras".

Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro bonos, que se vincularán al DNI/NIE del comprador, por lo que será obligatorio presentarlo en el momento de la compra. Los tiques solo se podrán canjear en el distrito de la ciudad (Suroeste, Ofra-Costa Sur, Centro-Ifara, Salud-La Salle y Anaga) que se haya elegido durante el proceso de adquisición, salvo modificación en las bases por parte de la Comisión Técnica. Se pondrán a la venta 16.000 unidades.

Por otro lado, a partir de octubre, y según informa la concejala responsable de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, se pondrán a la venta también los denominados Bonos Domingo, "concebidos para incentivar el consumo durante determinadas jornadas de apertura comercial". En este caso, se emitirán 4.800 bonos de 25 euros, financiados al 50 % entre el Ayuntamiento y los consumidores, que aportarán 12,50 euros cada uno. Cada usuario podrá adquirir un máximo de dos bonos por domingo, con un límite total de seis durante toda la campaña.

En total, el Ayuntamiento de Santa Cruz destinará a esta sexta edición de los Bonos Consumo una inversión de 220.000 euros. Pérez señala que esta iniciativa se ha consolidado como una de las principales acciones municipales de apoyo al comercio local desde su puesta en marcha en 2021. "El programa busca incentivar las compras en establecimientos de proximidad, reforzar la actividad económica de los cinco distritos y generar un efecto positivo tanto para consumidores como para empresas, contribuyendo al fortalecimiento del tejido comercial y a la dinamización de la economía local", agrega.