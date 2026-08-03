La puja por los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, dispara el canon exigido

Un total de veinte empresas han presentado sus propuestas para optar a la gestión de uno de los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, aunque, finalmente han sido admitidas diecinueve. El concejal responsable de Patrimonio e Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, destaca la elevada participación de entidades en esta licitación. Por su parte, algunos de los actuales responsables de los quioscos playeros muestran su preocupación porque temen quedarse sin la concesión administrativa que obtuvieron en el anterior concurso público, hace ya cuatro años.

En concreto, ‘pelean’ por quedarse con uno de los chiringuitos de la playa de Las Teresitas las empresas Aguisala, Anaga 5 Restauración, Eloy Caracol, Bisilicata, Brisabor Las Teresitas, Canary Space Soluciones, Comercial Insay, Distribuciones JN Roque, Excentric Compraventa, Jmsh.Rest, Inversiones y Restauración Malal, Marmoleo Canarias 2025, Muñorod, Perla del Sur Restauración, La Isla Gastro Beach Club, Siroco Inversiones 2015, Vete Recogiendo, Cuncupra y Salitre Tencan. La entidad que finalmente no ha sido admitida por el Ayuntamiento es Marina Di Petrolo, «al haber transcurrido el plazo otorgado parara la subsanación sin que se haya aportado la documentación requerida», según se explica en una de las actas de la Mesa de Contratación de este concurso público.

En todas las propuestas económicas presentadas por los licitadores se supera el canon mínimo exigido por el Consistorio chicharrero para la explotación de cada uno de los quioscos de Las Teresitas, a través de la correspondiente concesión administrativa, que es de 15.390 euros al año. Las empresas están dispuestas a pagar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 24.000 y 90.000 euros por poder gestionar uno de estos establecimientos, por lo que algunas ofertas triplican, cuadruplican e, incluso, quintuplican el canon mínimo establecido.

Los quioscos no pueden modificar las tarifa establecida por el Consistorio para las hamacas, de 5 euros

El concejal responsable del área de Patrimonio ha señalado que, debido a que la licitación cuenta con un elevado número de propuestas, la adjudicación será más complicada y se prolongará un poco más en el tiempo, «pues son muchos los criterios que se deben valorar». La previsión es que se conozca a los nuevos gestores de los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas antes de que finalice el año. Los actuales contratos de los quioscos expiraron el pasado mes de febrero y la nueva licitación se convocó en marzo.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerda que la concesión administrativa de estos establecimientos se licita cada cuatro años. En este caso, el plazo para explotar los quioscos de Las Teresitas finalizaría el 31 de enero de 2030, según se establece en el pliego de prescripciones técnicas de este concurso público. La concesión incluye la gestión de los chiringuitos de playa, en los que se venden comida y bebidas, y del servicio de alquiler de hamacas, sombrillas y cambas balinesas.

Con respecto a este último servicio, la Corporación local, a través del área de Infraestructuras, establece una serie de tarifas, que «no podrán ser modificadas por el adjudicatario». Para el alquiler de hamacas, solo se podrá cobrar a los bañistas 5 euros. Esta misma cantidad se exigirá para el alquiler de las sombrillas. Para las camas balinesas, se establece una tarifa de 30 euros, pero se pueden utilizar durante todo el día.

Horarios

En el pliego de la licitación de los quioscos de la playa de Las Teresitas se recuerda que entre los meses de octubre a marzo, es decir, en temporada baja, los chiringuitos podrán permanecer abiertos entre las 10:00 y las 20:00 horas, mientras que durante los meses de abril a septiembre, es decir, en temporada alta, podrán hacerlo entre las 9:00 y las 21:00 horas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta actualmente con un total de dieciocho quioscos-cafefetería cuya gestión se adjudica, a través de concesiones municipales, a empresas a cambio del abono de un canon. En la playa de Las Teresitas hay ocho, cuya explotación se licita cada cuatro años, y los otros diez, cuya explotación se licita cada diez años, están ubicados en diferentes puntos del municipio, principalmente, en el centro de la ciudad. Entre estos se encuentran los situados en la plaza del Príncipe, Numancia, parque García Sanabria, plaza Weyler y Tomé Cano.