El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife recibe 41 propuestas para el cartel de 2027

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha recibido un total de 41 propuestas para el cartel del próximo año, en una edición dedicada a Roma. El plazo de presentación finalizó el pasado 29 de julio y ahora un jurado seleccionará las cinco mejores obras. A continuación, serán los ciudadanos los que decidan, con su votación, el cartel ganador.

Han participado profesionales del diseño gráfico, la ilustración, la fotografía y otras disciplinas artísticas que acreditaron la titulación exigida en las bases o una experiencia profesional mínima de un año en el sector.

El concurso contempla una primera fase de selección en la que un comité evaluador elegirá cinco propuestas finalistas. Cada una de ellas será premiada con 1.000 euros, y sus autores dispondrán de 30 días naturales para desarrollar la imagen gráfica completa del Carnaval a partir del cartel presentado. Posteriormente, se abrirá una votación pública para elegir la propuesta ganadora, que será premiada con 12.000 euros y se convertirá en la imagen oficial del Carnaval 2027.

El jurado que seleccionará las cinco mejores obras está formado por Humberto Gonar, periodista de EL DÍA y cronista del Carnaval; Santi Castro, diseñador del Carnaval de Santa Cruz; Enrique Camacho, director de las galas de la fiesta chicharrera; Yeray Piñero, director de los concursos; Erik Air, muralista y grafitero; Astrid González, historiadora y divulgadora de arte; Adjomar González Pérez, diseñador gráfico, y Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), destaca la elevada participación registrada en esta convocatoria. "Cada edición comprobamos cómo el Carnaval de Santa Cruz continúa siendo una fuente de inspiración para los creadores, que aportan su talento para dar imagen a una celebración reconocida internacionalmente y declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional". Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero (CC), señala que los cambios introducidos por Fiestas en los últimos años "han vuelto a funcionar, convirtiéndose en garantía de éxito".