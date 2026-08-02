Santa Cruz de Tenerife recuperará la vida en las Ramblas con actividades, puestos de flores y "mesas de picnic"

Santa Cruz de Tenerife recuperará la vida en las Rambla, a través del denominado proyecto Ramblas Vivibles. Se trata de una de las propuestas vecinales ‘más caras’ de los Presupuestos Participativos que ejecutará el Ayuntamiento, con una inversión de 90.000 euros. En concreto, con esta actuación se persigue la «transformación y recuperación» de la avenida Reyes Católicos, avenida de la Asunción y Rambla de Santa Cruz, «ofreciendo un espacio lúdico y placentero para los ciudadanos».

Entre las acciones previstas en este proyecto se encuentran la instalación de mobiliario urbano «para tomar el sol» en los tramos de las Ramblas donde no haya árboles; el impulso de una zona para la venta de flores, «dando alegría al entorno»; la creación de un tramo dedicado a la lectura, con bancos y mobiliario, para el intercambio y presentación de libros; la instalación de más elementos para la práctica deportiva;la colocación de «mesas de picnic»; la apertura de un quiosco de refrescos y aperitivos; y la creación de una zona para el teletrabajo, «con adecuación de bancos y puntos de recarga, dotándola de redes inalámbricas de conexión a internet gratuitas».

Asimismo, se dinamizarán las Ramblas con el desarrollo de distintas actividades, como la puesta en marcha de un mercadillo del agricultor. «El objetivo es revitalizar la vida en esta zona de la ciudad y relanzarla económicamente. Partiendo de lo que ya existe, sin grandes obras, se propone que cada tramo de las Ramblas tenga entidad», se señala en el proyecto.

Las Ramblas Vivibles es una de las 108 propuestas vecinales elegidas en los Presupuestos Participativos, la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que los chicharreros planteen proyectos para la ciudad. En esta edición, se presentaron un total de 567 acciones, de las que el Consistorio capitalino, a través del área de Participación Ciudadana, que dirige el concejal nacionalista Javier Caraballero, validó un total de 249. Tras una votación popular, la Corporación local convertirá en realidad 108 ideas de los vecinos.

En esta ocasión, los Presupuestos Participativos cuentan con una inversión de 2,4 millones de euros, que se reparten en seis categorías, con 400.000 euros para cada una:Línea Ciudad, Distrito Suroeste, Distrito Centro-Ifara, Distrito Anaga, Distrito Ofra-Costa Sur y Distrito Salud-La Salle.

Los chicharreros presentaron un total de 567 proyectos y, finalmente, se ejecutarán 108

La mayoría de las acciones planteadas por los ciudadanos requieren de poca inversión, situándose entre los 15.000 y los 50.000 euros. Entre los proyectos de mayor presupuesto, además del denominado Ramblas Vivibles, se encuentra la creación de un parque deportivo en la calle Prolongación Ramón y Cajal, a la altura del parking situado en la zona, que costará 120.000 euros.

«Se trata de habilitar una zona de disfrute y ocio para los vecinos. En la actualidad, este espacio está totalmente infrautilizado y poco mantenido. Teniendo en cuenta la poca oferta de ocio que existe para nuestros adolescentes, que ocupan su tiempo en los centros comerciales, se propone la creación de un parque deportivo al aire libre, con canchas de baloncesto, calistenia, circuitos para caminar y correr, y áreas de descanso», se señala en el proyecto.

La recuperación de los antiguos perales y la instalación de «publitecas» también fueron seleccionadas

También forman parte del listado de propuestas que requieren de una mayor inversión la instalación de una escultura en el pueblo de San Andrés para homenajear a a la Pescadera;la creación de un gran mural en la carretera a Taganana; el acondicionamiento de un «ecoparking» en un solar de García Escámez, la mejora de la plaza Santa Clara o el asfaltado de la calle 113. Asimismo, entre los proyecto elegidos se encuentran la recuperación de los antiguos perales canarios; la creación de «publitecas» en las plazas del municipio, para facilitar el acceso gratuito a los libros a toda la población»; el adoquinado de la plaza de Las Adelfas; la instalación de puntos de hidratación en diferentes zonas de la ciudad, es decir, «fuentes de agua potable accesibles y adaptadas a la normativa vigente»;la instalación de baños públicos;la creación de un parque infantil o zona de juegos en la zona del Puente Zurita, y la mejora del parque Yumbo-Las Delicias.

Durante esta edición de los Presupuestos Participativos Municipales, más de 1.500 ciudadanos emitieron un total de 14.070 votos para decidir las actuaciones que finalmente se ejecutarán en el municipio, por parte del Consistorio.