Santa Cruz de Tenerife recoge 999.700 kilo de materia orgánica en el primer semestre
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recogió casi un millón de kilos de materia orgánica en seis meses, un 11,2% más que el año anterior.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recogió 999.700 kilos de materia orgánica durante el primer semestre del año a través del contenedor marrón, lo que supone un incremento del 11,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Entre enero y junio de 2025 se habían contabilizado 899.380 kilos, por lo que el aumento registrado este año se sitúa en algo más de 100.000 kilos.
El Consistorio considera que estos datos reflejan una incorporación progresiva de la ciudadanía al uso de esta fracción, destinada a separar los restos orgánicos del resto de residuos municipales.
El contenedor marrón gana uso en la capital
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, señaló que la consolidación del contenedor marrón demuestra que la población responde cuando cuenta con los medios necesarios para separar correctamente sus residuos.
Bermúdez destacó que incrementar la recogida de materia orgánica es una prioridad ambiental para las ciudades y un elemento importante para avanzar hacia un modelo de economía circular.
La recogida selectiva de esta fracción permite aprovechar los restos orgánicos mediante procesos de valorización, con el objetivo de convertirlos en recursos útiles y mejorar las tasas de reciclaje.
Abril, el mes con más recogida
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que abril fue el mes con mayor volumen de materia orgánica recogida, con 175.560 kilos.
Le siguieron marzo, con 174.260 kilos, y enero, con 170.080 kilos. Según el Ayuntamiento, durante todos los meses analizados se superaron las 150 toneladas.
Tarife valoró estos datos como una señal de que el uso del contenedor marrón se va asentando de forma progresiva en las zonas donde está implantado.
Compost y menor impacto ambiental
La materia orgánica es una de las fracciones de los residuos municipales con mayor capacidad de recuperación. Su correcta separación permite obtener compost y otros productos valorizables.
Además, reduce el volumen de residuos biodegradables que terminan en vertedero, lo que contribuye a disminuir las emisiones asociadas a este tipo de depósito.
El Ayuntamiento subraya que esta recogida separada forma parte de las medidas orientadas a mejorar la gestión de los residuos urbanos y a cumplir con los objetivos de reciclaje.
¿Cómo sumarse a la recogida orgánica?
Las personas interesadas en participar en el sistema pueden obtener de forma gratuita el kit de orgánica en la Oficina de Atención Ciudadana del servicio de limpieza, situada en la plaza Hermanos Curtidos Dorta.
La recogida selectiva de materia orgánica está implantada en los distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle, donde la ciudadanía dispone de contenedores específicos para depositar los residuos orgánicos.
- Advertencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: multará a quienes accedan a la playa de Benijo
- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se niega a retirar el monumento a Franco: recurre la orden del Estado y tramita su protección integral
- Santa Cruz de Tenerife finaliza la transformación de la calle de La Rosa tras tres años de obra
- Continúa la ola de vandalismo en Santa Cruz: queman cuatro contenedores y un vehículo durante la noche
- Cambios en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: permitido el acceso a los clientes de hoteles y a los vehículos con chófer, como Uber
- Terrorismo social' en un barrio de Santa Cruz: una asociación de vecinos pide una reunión urgente con el Ayuntamiento tras varios incendios
- Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos
- Santa Cruz de Tenerife convierte un solar municipal en calles con aparcamientos