Santa Cruz de Tenerife habilitará aparcamientos en tres solares municipales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habilitará aparcamientos provisionales en tres solares municipales situados en Tíncer, Llano Alegre y Nuestra Señora del Camino. El área de Servicios Públicos, que dirige el concejal Carlos Tarife, del PP, ha sacado a información pública, durante un plazo de 20 días, los expedientes, para que quienes lo consideren puedan presentar alegaciones.

En concreto, estas actuaciones consisten en la adecuación de las citadas parcelas municipales con el fin de convertirlas en parking provisionales de uso público. Los solares se localizan junto a la parada del tranvía en Tíncer; en la calle Centauro, en el barrio de Llano Alegre; y en la calle Nuestra Señora del Camino, en el barrio de Ofra. Las obras comprenden la explanación, pavimentación y reordenación del espacio; la ejecución del acceso mediante vado; la delimitación y señalización de las plazas de estacionamiento, así como la implantación de las medidas de seguridad y accesibilidad exigibles.

"Con estos trabajos pretendemos ordenar espacios que actualmente son utilizados como estacionamientos no reglados, en concreto, en los casos de Tíncer y Llano Alegre, e incrementar la oferta de aparcamiento en enclaves de elevada demanda", explica el también primer teniente de alcalde. Se estima que cada uno de los parking tengan entre unas 50 y 60 plazas, aproximadamente.

Estas actuaciones se suman a la ya anunciada en el solar municipal situado en la avenida Príncipes de España, también en Ofra, en el que se habilitarán 130 plazas. Este proyecto, que ya cuenta con el visto bueno de la Junta de Gobierno, supondrá una inversión de casi 300.000 euros y deberá ejecutarse en un plazo de cuatro meses. La previsión es que las obras comiencen a lo largo del mes de agosto, para que estén concluidas antes de la campaña de Navidad.