Santa Cruz de Tenerife se va a Granada: el Ayuntamiento ofrece viajes para mayores durante seis días a 233 euros

El programa de Turismo Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ofrece a los mayores del municipio el primer viaje que se realizará a Granada a través de esta iniciativa. Ya está abierto el plazo de inscripción para poder disfrutar de este viaje, que se desarrollará del 14 al 19 de noviembre. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 28 de agosto. Las personas que finalmente participen tendrán que pagar 233,31 euros.

En concreto, el paquete incluye vuelos de ida y vuelta desde Tenerife Norte, transporte terrestre durante todo el recorrido, alojamiento en hotel de cuatro estrellas, pensión completa con bebidas, visitas y entradas incluidas en el itinerario, guía oficial, personal tutor acompañante, animación nocturna y seguro de viaje.

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, anuncia que durante la campaña está previsto desarrollar dos nuevos turnos con el mismo destino, a Granada, cuyas fechas serán anunciadas próximamente.

El listado provisional de personas admitidas para este primer turno se publicará el 1 de octubre, estableciéndose un plazo de subsanación hasta el 9 de octubre, informa la edil de Atención Social, Charín González. La resolución definitiva se hará pública el 26 de octubre, mientras que el pago del viaje deberá realizarse entre el 26 y el 30 de octubre.

Podrán participar las personas mayores de 60 años, empadronadas en Santa Cruz de Tenerife con una antigüedad mínima de tres años y que reúnan el resto de los requisitos establecidos en las bases del programa, entre ellos cumplir los límites de ingresos fijados y reunir las condiciones de salud necesarias para realizar el viaje.

Toda la información sobre esta convocatoria puede consultarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o mediante el servicio de atención telefónica 010 (ó el 922 606 010), de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.