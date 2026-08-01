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La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, recupera el carril bus este fin de semana por la ola de calor y registra largas retenciones de tráfico

La medida del Ayuntamiento capitalino provoca retenciones kilométricas en el acceso al principal arenal del municipio este sábado

El funcionamiento del carril bus genera colas para acceder a la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife

El funcionamiento del carril bus genera colas para acceder a la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife

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Santa Cruz de Tenerife

La playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha recuperado este fin de semana, los días 1 y 2 de agosto, el carril bus como medida para facilitar el acceso de la población al principal arenal del municipio durante el episodio de altas temperaturas que afecta a Canarias.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, permanecerá operativa entre las 09:00 y las 18:00 horas y se pone en marcha por primera vez este año coincidiendo con la alerta por temperaturas máximas decretada en todo el archipiélago.

Una medida para favorecer el transporte público

Con la activación del carril bus, uno de los carriles de acceso a la playa queda reservado para el transporte público, con el objetivo de mejorar la movilidad de quienes optan por desplazarse en guagua hasta Las Teresitas durante una jornada marcada por el intenso calor.

Esta medida pretende facilitar la llegada a uno de los espacios costeros más frecuentados de Tenerife cuando aumenta considerablemente la afluencia de visitantes en busca de un lugar donde aliviar las altas temperaturas.

Sin embargo, la reducción de un carril para los vehículos particulares ha tenido consecuencias en la circulación.

Colas por el carril bus en la playa de Las Teresitas

Colas por el carril bus en la playa de Las Teresitas

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Colas para acceder a Las Teresitas, debido al carril bus / El Día

Retenciones de varios kilómetros en el acceso a la playa

La implantación del carril bus provocó durante la jornada largas colas de vehículos en la carretera de acceso a Las Teresitas. Las retenciones alcanzaron varios kilómetros debido al elevado número de personas que decidieron acudir a la playa para hacer frente a la ola de calor. La cola, según fuentes de la Policía Local, "empieza en el oceanográfico antiguo".

Las altas temperaturas registradas en Tenerife, al igual que en el resto del archipiélago, incrementaron la afluencia de bañistas a las zonas costeras, una situación habitual cuando se activan avisos meteorológicos por calor.

Las Teresitas, por sus características y su proximidad al área metropolitana, es uno de los destinos más demandados por residentes y visitantes durante este tipo de episodios.

Canarias continúa en alerta por altas temperaturas

La activación del carril bus coincide con la alerta por temperaturas máximas que mantiene la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en todas las islas.

Según las previsiones, los termómetros pueden alcanzar valores cercanos a los 40 grados centígrados en distintos puntos del archipiélago, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas.

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Ante estas condiciones meteorológicas, muchas personas optan por desplazarse hasta la costa para aliviar el calor, lo que incrementa notablemente la afluencia a playas como Las Teresitas y la intensidad del tráfico en sus accesos.

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