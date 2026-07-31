Vandalismo contra los taxis en Santa Cruz de Tenerife: lanzan piedras a los vehículos en Valleseco

Los taxistas tienen miedo de prestar servicio en el barrio de Valleseco, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, debido al lanzamiento de piedras que se ha producido en los últimos días contra vehículos del sector. La Asociación Gremial del Taxi muestra su preocupación ante lo que está ocurriendo en Valleseco, porque ya han sido agredidos cuatro taxistas.

"No entendemos lo que está pasando, porque en Valleseco siempre nos han tratado bien. Siempre había sido un barrio tranquilo. Sin embargo, ahora no nos sentimos seguros y si esto sigue así, dejaremos de prestar servicio en la zona", ha manifestado el presidente de la Gremial, Zebenzui Pérez,

Éste cuenta que la asociación ha pedido al Ayuntamiento de Santa Cruz, tanto al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, como a la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, que refuerce la vigilancia policial en el barrio.

Según la Gremial, el lanzamiento de piedras se produce en horario nocturno, en el primer tramo de acceso al barrio. "En las cámaras de seguridad que tienen algunos de los taxis parece apreciarse que son varias personas y menores de edad. Sabemos que la policía lo está investigando".

La asociación alerta de que estos actos vandálicos no solo ponen en riesgo a los trabajadores del taxi, sino también a los clientes y a los propios vecinos de la zona", apunta Zevenzui Pérez. Este informa de que las piedras ya han ocasionado algunos destrozos en vehículos, como lunas rotas y "algún que otro capó abollado". "Confiamos en que pronto los agentes averigüenqué está ocurriendo en el barrio de Valleseco y que no se tenga que esperar a que ocurra una desgracia".

También en Valleseco, en Los Charcos, el Ayuntamiento ha tenido que contratar vigilancia privada por los destrozos que se estaban produciendo en esta zona de baño, sobre todo en los baños.