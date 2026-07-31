Santa Cruz de Tenerife pretende pagar 10 millones a Emmasa para evitar más sentencias por las tarifas del agua

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pretende pagar a Emmasa (Empresa Mixta de Aguas) 10 millones de euros por los retrasos en la actualización de las tarifas del agua entre los años 2015 y 2023, con el objetivo de poner fin a las reclamaciones judiciales de esta entidad. Y es que ésta alega que dichos retrasos en el aumento anual de los recibos a los chicharreros, en función del IPC (Índice de Precios de Consumo), le ha ocasionado una serie de perjuicios.

El Consistorio capitalino, que durante varios años no actualizó la tarifa a los vecinos, aprobará este viernes, 30 de julio, en un pleno extraordinario, la modificación presupuestaria que permitirá abonar los 10 millones de euros que reclama la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, destaca que con el acuerdo alcanzado con la empresa, la Corporación local se ahorra 2,3 millones de euros.

En concreto, el área de Servicios Públicos ha solicitado al área de Hacienda, que dirige el edil nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, dicha modificación del presupuesto para poder hacer efectivo el acuerdo con Emmasa. Éste consiste en el abono, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, de los 10 millones que la empresa reclama por los retrasos en la actualización de las tarifas de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración durante casi una década.

La empresa del agua reclama los retrasos en la actualización de las tarifas y tasas entre los años 2015 y 2023

Tarife explica que el acuerdo se ha alcanzado tras más de un año de negociación y resalta que éste permite reducir en más de dos millones una reclamación cercana a los 12,3 millones, "evitando nuevos intereses, costas y procedimientos judiciales". El edil de Servicios Públicos informa de que el expediente será remitido al Consejo Consultivo para reforzar las garantías jurídicas y la transparencia del proceso.

Asimismo, aclara que el acuerdo afecta únicamente a las reclamaciones de Emmasa que todavía no estaban judicializadas, por lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz tendrá también que atender las resoluciones que dicten los tribunales. En este sentido, el Consistorio chicharrero acaba de recibir una sentencia relativa a las tarifas de 2021, por las que tendrá que pagar a Emmasa otros cuatro millones de euros.

Quedarían otros dos procedimientos judiciales pendientes, relativos a las actualizaciones tardías de las tasas de alcantarillado y depuración de los ejercicios 2012 y 2016, y de las tarifas de abastecimiento de los años 2012 y 2017. El Consistorio también tendrá que abonar las cantidades que se establezcan en las correspondientes sentencias judiciales.

Aumento anual

El concejal Carlos Tarife defiende que el cumplimiento anual, por parte de la Corporación local, de las revisiones de las tarifas y tasas, previstas en el contrato con la empresa que se encarga de la gestión del agua en el municipio, permitirá cerrar esta etapa de litigios y evitar nuevas pérdidas económicas para las arcas municipales. Esto significa, que cada año subirá el recibo del agua en Santa Cruz de Tenerife, en función del IPC.

"Desde que soy concejal de este Consistorio, las tarifas del agua se han actualizado cada año. Durante cierto periodo, este Ayuntamiento decidió no subir el recibo a los vecinos y Emmasa lo ha reclamado. Los contratos están para cumplirlos", ha indicado el también primer teniente de alcalde.

El Consistorio recibe una sentencia relativa a las tarifas de 2021 de cuatro millones y aún quedan pendientes dos

Por lo tanto, agrega Carlos Tarife, con la modificación presupuestaria que se aprobará de forma inicial en el pleno se pretende poner fin a esta batalla judicial, evitando que la entidad pueda acudir a los tribunales requiriendo una cuantía mayor, y evitando mayores intereses y costas judiciales "ante una cuestión que ya está suficientemente fundamentada por los tribunales como una responsabilidad contractual por el retraso en la actualización".

Y es que Emmasa, en su escrito de reclamación también incluía los déficit "sufridos por la empresa" en la gestión de los servicios de alcantarillado y depuración de distintos ejercicios. En total, Emmasa exigía al Ayuntamiento de Santa Cruz un importe de más de 27,5 millones de euros por estos déficit y por el retraso en la actualización de las tarifas. Sin embargo, el Consistorio sólo consideró viable el abono por el retraso de la actualización de las tarifas. Y, tras un año de negociación, logró llegar a un acuerdo con la entidad.

Negociación

"Cuando tendríamos que haberle abonado casi 13 millones de euros, finalmente hemos conseguido que sean solo 10 millones de euros, gracias a la negociación que se ha llevado a cabo, por lo que quiero felicitar a los técnicos. Este expediente se enviará al Consejo Consultivo para que todo este procedimiento sea lo más transparente posible. Hemos realizado una buena gestión para las arcas municipales, pues hemos ahorrado a los chicharreros más de dos millones de euros", insiste el concejal de Servicios Públicos.