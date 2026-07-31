Santa Cruz comienza el lunes la sustitución del firme en la calle Lope de Vega, en Salud-La Salle

El Ayuntamiento de Santa Cruz, marcado por el programa Impulso Urbano, continúa con la puesta en marcha de asfaltados en las vías del municipio. La calle Lope de Vega también se verá afectada por los trabajos de rehabilitación de firmes, que darán comienzo el próximo lunes, 3 de agosto, y finalizarán el viernes, 7 de agosto, desarrollándose en jornada diurna entre las 07:30 y las 17:30 horas. El presupuesto será de 83.179,59 euros.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, aseguró que “el plan Impulso Urbano sigue demostrando con hechos nuestro compromiso con la mejora de la infraestructura y el bienestar de los vecinos de Santa Cruz. Seguimos invirtiendo para garantizar unas vías más seguras, cómodas y adaptadas a las necesidades actuales del municipio”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, aclaró que “trabajamos para que el impacto de estas obras en el día a día de la ciudadanía sea el menor posible. Por ello, hemos diseñado un operativo detallado con desvíos señalizados y tramos de doble sentido provisionales que garantizarán el acceso a las viviendas y comercios de la zona mientras ejecutamos estos trabajos de reasfaltado en la calle Lope de Vega”.

Durante la fase 1 de la obra, la vía permanecerá cerrada al tráfico en el tramo comprendido entre el cruce con la Avenida La Salle y con Garcilaso de la Vega. Los vehículos procedentes de las calles transversales dispondrán de desvíos señalizados a través de la Avenida La Salle y las calles Calderón de la Barca, Jorge Manrique, Eduardo Zamacois y Góngora. Se habilitarán tramos de doble sentido provisionales para garantizar el acceso.

La fase 2 continuará en el tramo occidental de la calle Lope de Vega. Del mismo modo, la vía quedará cortada al tránsito vehicular, articulándose itinerarios alternativos a través del entramado de vías adyacentes como Calderón de la Barca, Jorge Manrique, Eduardo Zamacois y Góngora. La calle Garcilaso de la Vega permanecerá cortada.

Cambios en el transporte público

Las obras de mejora que se iniciarán el próximo lunes en la calle Lope de Vega obligarán a modificar de forma temporal el recorrido habitual de la línea 902 del transporte urbano, que cubre el trayecto entre el Intercambiador, la Plaza de los Patos y Barrio Nuevo.

Los desvíos estarán activos de 07:30 a 17:30 horas y se mantendrán hasta que concluyan los trabajos. Durante este horario, en sentido Intercambiador, las guaguas desviarán su ruta habitual al llegar a la avenida de La Salle para continuar por la avenida Tres de Mayo hasta su destino final.

Noticias relacionadas

Esta alteración en el itinerario supondrá la anulación temporal de las paradas situadas en la avenida San Sebastián y en la calle José Hernández Alfonso, las cuales serán sustituidas por las paradas habilitadas en el Colegio de La Salle y en el propio Intercambiador. Se aconseja a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación mientras duren las obras.