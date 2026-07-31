El Gobierno de España retrasa casi dos años más, hasta junio de 2028, la finalización de la depuradora de Santa Cruz de Tenerife

El Estado retrasa casi dos años más, hasta junio de 2028, la finalización de la obra de ampliación de la depuradora de Santa Cruz de Tenerife, situada en Buenos Aires y que presta servicio también a los municipios de La Laguna y El Rosario. Así lo indica el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quien acusa al socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, de tomar el pelo a la capital chicharrera.

La remodelación y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, que ejecuta el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General del Agua, se inició en marzo de 2020. El objetivo de esta actuación es poner fin al grave problema ambiental que lleva sufriendo la capital chicharrera desde hace años, debido a los vertidos de aguas residuales sin tratar al mar, en concreto, en la zona de La Hondura. La fecha prevista inicialmente para su finalización era el año 2022, con una financiación de más de 18 millones de euros.

Sin embargo, y según lo denuncia Tarife, desde entonces el Gobierno de España ha dado diferentes fechas que "tampoco se han cumplido", como julio de 2024 y diciembre de 2025. La última fue noviembre de 2026. Sin embargo, añade el también primer teniente de alcalde, se vuelve a producir otro retraso, "ahora hasta junio de 2028". Así lo recoge el último informe que el Gobierno de España ha enviado al Ayuntamiento de Santa Cruz sobre la situación e hitos de las obras.

En el escrito se explica que se ha tenido que aprobar una modificación del proyecto ante la necesidad, principalmente, de rediseñar la línea de fangos, "al no cumplirse las condiciones previstas en el proyecto de estabilización de fangos, los cuales limitan el grado de sequedad en los tornillos instalados". Asimismo, se han tenido que corregir algunas incidencias y fugas detectadas en la estación.

En concreto, y según el informe de la Dirección General del Agua, entre las obras pendientes de ejecutar se encuentran diferentes actuaciones en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de CaboLlanos, acciones en la línea de agua convencional de la depuradora, y la ejecución de la nueva línea de fangos.

Seis años de retraso

"Este nuevo retraso, y ya estamos hablando de que la depuradora tendría que haber estado terminada hace seis años, supone otro menosprecio más de Sánchez a Santa Cruz de Tenerife. Retrasa nuestro objetivo prioritario de conseguir el vertido cero de aguas residuales en el municipio, por el que el Ayuntamiento ha estado trabajando durante los últimos años a través de diferentes actuaciones, invirtiendo 16 millones. Esto es una tomadura de pelo en toda regla a la ciudad, que también retrasa nuestro objetivo de conseguir la Bandera Azul para nuestras playas"; manifiesta el concejal.

Tarife asegura que el Consistorio capitalino seguirá insistiendo y reclamando, a través de la Subdelegación del Gobierno y en Madrid, que la solución llegue cuanto antes. "Este municipio no se merece seguir esperando por una obra tan necesaria y que se ha convertido en una actuación eterna, que ya lleva un retraso de seis años", apunta. El edil aprovecha para exigir que también se licite el proyecto de la depuradora de El Chorrillo.

Capacidad de la depuradora

La necesidad de ampliar la depuradora de Buenos Aires data prácticamente desde su construcción, en los años 70, cuando ya se consideró insuficiente para el tratamiento del volumen de aguas residuales que recibe no solo del municipio capitalino, sino también de La Laguna y de El Rosario. Diariamente, y debido a que la planta depuradora de Santa Cruz ya no tiene capacidad, se vierten al mar unos 25.000 metros cúbicos de aguas residuales. La ampliación permitirá doblar la capacidad de tratamiento de la planta de los 26.174 metros cúbicos diarios actuales hasta los 55.000 futuros.

Asimismo, se eliminarán los malos olores que sufren los vecinos de la zona. La obra de la ampliación de la depuradora del municipio chicharrero fue adjudicada en 2019 a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Joca Ingeniería y Construcción y Construcciones Alpi.

Para la ampliación, y según se establece en el proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica, se dispone un nuevo tratamiento biológico convencional y de una nueva línea de tratamiento biológico con proceso de membranas, que permitirá que la calidad del agua sea apta para su reutilización en otros usos como el riego de parques o baldeo de calles. "Los ciudadanos de Santa Cruz no se merecen que esta actuación tan importante para poner fin al vertido de aguas residuales al mar se siga retrasando", insiste Tarife.

Por otro lado, en marzo de este año, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Servicios Públicos, anunció que había iniciado los trámites para denunciar ante la Justicia al Cabildo de Tenerife "por no asumir la gestión de la depuradora" en el plazo que en su momento le dio el Consistorio, de 60 días. El Gobierno local, formado por CC y PP, entiende que al tratarse de una depuradora comarcal, que atiende a varios municipios, de ésta debe encargarse la Corporación insular.