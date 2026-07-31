“Menos fiesta y más deporte”: los jóvenes de Santa Cruz exhiben sus piruetas y bailes urbanos en el parque de La Granja

En el skatepark del Parque La Granja se respira un aire diferente. El ruido de los derrapes, las cadenas de las bicicletas y las ruedas de skates y patines se apodera del espacio, mientras a pocos metros el balón de baloncesto, las barras de calistenia y los saltos del parkour reclaman también su lugar entre piruetas, canastas y saltos. Una vez más, el programa Tenerife Urbano del Cabildo de Tenerife reúne a jóvenes de distintas disciplinas para hacer deporte y disfrutar de aquello que más les gusta. "Más deporte y menos fiesta", exclama el 'rider' Kenay Estévez, con más de cinco años de experiencia.

Esta iniciativa, impulsada por la corporación insular en colaboración con el Servicio Deportes del Ayuntamiento capitalino, tiene como objetivo incentivar la actividad física entre los jóvenes con actividades más atractivas que puedan desarrollarse en ámbitos urbanos, como el parkour, skate, BMX freestyle, calistenia, baloncesto 3x3 y danzas urbanas.

"Cada vez más jóvenezs eligen los deportes urbanos porque son disciplinas que les atraen y demandan. Vemos que las modalidades ganan cada vez más adeptos, especialmente entre los jóvenes, y por eso hemos querido impulsarlas", comenta Yolanda Moliné, concejala de Deporte del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Un rider muestra su habilidad en la actividad del programa Tenerife Urbano celebrada este viernes en el parque de La Granja. / María Pisaca / MARIA PISACA

Este programa comenzó en 2021 y ya cuenta con más de ocho ediciones. Continúa su recorrido por distintos municipios, con próximas paradas en Arona (22 de agosto), Candelaria (5 de septiembre) y Los Realejos (12 de septiembre). La última jornada y clausura del programa tendrá lugar el 25 de septiembre, en las instalaciones de la Universidad de La Laguna.

Pese a los más de 30 grados y un sol que raja las piedras, los fanáticos de estos deportes suben y bajan entre rampas, sudando la gota gorda. Se forman pequeños tornados de aire mezclados con arena del suelo, con algún estornudo de por medio, mientras los más pequeños estrenan las rodilleras y coderas junto a los monitores de la actividad. Entre la comunidad de estas disciplinas, en busca de mayor visibilidad, se atraen y enseñan los unos a los otros.

Ejercicios de calistenia este viernes en el parque de La Granja durante la actividad del programa Tenerife Urbano. / María Pisaca / MARIA PISACA

"Al final somos deportistas más 'underground', no somos muy vistos como otros que tienen sedes o clubes", explica uno de los patinadores, Ovidio Alarcón. En su caso, la mayoría aprenden por su cuenta, por ejemplo a través de vídeos de YouTube. Una realidad común dentro de la comunidad, donde no hay entrenadores ni escuelas. "Al final esto es bastante autodidacta", añade, ya que muchas veces el progreso "depende de los propios colegas y del ensayo y error en el parque".

La misma idea se repite entre el grupo de las bicicletas, donde la actividad física también sirve como punto de encuentro. "Yo lo que busco es la salud y, sobre todo, tener buenos colegas que te lleven a dar lo mejor de ti mismo", afirman entre ellos.

Programa Tenerife Urbano / María Pisaca

Además de aprender nuevos trucos o mejorar las técnicas, los participantes encuentran en estas actividades una forma de relacionarse con otros jóvenes y de pasar el tiempo libre de una manera diferente. "Es una oportunidad para conocer otras modalidades y que los niños y niñas puedan dejar a un lado los teléfonos y empezar a hacer ejercicio", explica Marc Parera, organizador de la jornada.

El reloj apunta las 18:00 horas y, con este aviso, los patinadores dejan de rodar por la pista mientras la atención se centra en otra de las modalidades: las batallas de baile urbano. "Es una forma de mantener la cultura urbana activa aquí en la isla, además de ser muy juvenil y muy atractivo para la gente y los niños" comenta Laia Herrera, una de las concursantes de esta modalidad. Los piques no solo reúnen a quienes participan, sino también a quienes se acercan a observarlas: "Aprendes mucho y disfrutas mucho viendo a la gente bailar también".

El baloncesto también tuvo cabida en la actividad de deportes alternativas celebrada este viernes en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca / MARIA PISACA

Hacia el oeste de La Granja, los aficionados de la calistenia calientan bajo el sol. Esta actividad va consiguiendo mayor reconocimiento a lo largo de los años, gracias a programas como este. Aday Reverón, uno de los participantes de esta disciplina, explica que este tipo de iniciativas ayudan a que más gente se acerque a la calistenia, incluso personas que no la conocen: "Al final se está fomentando la salud y el deporte, y cada vez hay más participación y buena respuesta por parte de quienes lo prueban".

La proliferación de estas modalidades ha hecho que ciudades como Santa Cruz de Tenerife adapten espacios públicas para facilitar su práctica. Ahí está el parque de La Granja y otros emplazamientos como el de la avenida de Anaga, el parque de Las Indias o el de Chimisay. Cada vez se llenan más con unas nuevas generaciones que apuestan por la vida sana y el compañerismo.

Frente al magnesio que vuela entre los tubos de La Granja, una de las nuevas modalidades de este año, el basket 3x3, se hace ver entre rebotes que dan contra las palmeras y mates que azotan el cristal de las canastas. "Hemos querido ampliar la demanda con esta nueva disciplica, que ya es actividad olímpica, así como el parkour", explica la concejala de Deportes.

Así, entre los muros y las protecciones, los pequeños son los que protagonizan esta modalidad de saltos y rasguños, junto a los monitores como guías que permiten hacer de esta actividad un deporte más seguro. Unos van con rodilleras, otros con guantes, algunos incluso con cascos... Pero todos tenían un objetivo en común: activar los músculos para vencer cualquier desafío.