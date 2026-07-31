Advertencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: multará a quienes accedan a la playa de Benijo

Todas aquellas personas que accedan a la playa de Benijo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, serán sancionadas. Así lo advierte el Ayuntamiento chicharrero, quien recuerda que esta zona de baño, situada en Anaga, está cerrada por riesgo de desprendimientos desde hace casi dos años. Y es que el jueves, 29 de julio, la Policía Local, a través de la Unidad de Drones (UDRON), desalojó a más de 70 bañistas, que se habían saltado las vallas colocadas en la playa. Las cuantías de las multas pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros, según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Desde el Consistorio se indica que la Policía Local chicharrera, a la vista de los reiterados incumplimientos sobre la prohibición de acceso a la playa de Benijo por "grave riesgo de desprendimientos", procederá a denunciar a todas las personas que no respeten estas indicaciones. "Esta decisión se fundamenta en los riesgos que presenta el talud en ese punto del litoral, donde se producen habitualmente desprendimientos que afectan tanto al acceso como a la propia playa", explican la Corporación local.

A pesar de que el Consistorio cerró la playa en julio de 2024 por el peligro existente, es bastante habitual que tanto la Policía Local como otros servicios municipales tengan que intervenir en esa zona "ante la falta de respeto y conciencia de muchas personas que siguen accediendo a Benijo". Según informa el área de Seguridad, desde 2024 se han producido numerosos daños y actos de vandalismo tanto con la señalización de prohibición dispuesta en el lugar como con el vallado y cierres de los accesos. "Este comportamiento incívico, además de los costes materiales que supone, genera riesgos a otras personas que desconocen la prohibición y acceden a la playa sin saber esa información".

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, apunta que el Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad. "El riesgo es real en este punto de la costa de Santa Cruz, donde se ha producido numerosos desprendimientos, motivo por el que se procedió al cierre de los accesos para evitar cualquier tipo de accidente", añade.

Por su parte, la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, apela al "sentido común" de quienes se acercan a ese punto de la costa de Anaga. Asimismo, detalla que junto con las sanciones, se incrementará la presencia de la UDRON, ya que "permite detectar si hay personas en playa y ordenar el desalojo de la misma". "También es una medida preventiva para evitar posibles riesgos a los agentes de la Policía Local que, en numerosas ocasiones tienen que bajar hasta la playa para desalojar a los infractores".

Un mensaje desde los drones

Desde el cierre de la playa de Benijo, y según informa el área de Seguridad, la Policía Local ha utilizado en numerosas ocasiones las unidades de dron para visualizar la presencia de bañistas y usuarios en esta zona de baño. Además, con esa herramienta también se han registrado los desprendimientos que se han ido sucediendo a lo largo de este tiempo en la plaza.

Como medida preventiva, los pilotos policiales de esta unidad generan un "audio preconfigurado" que puede ser reproducido desde el dron y que se repite en bucle mientras la aeronave sobrevuela la playa. "Este mensaje también ha sido utilizado en otros servicios en los que es necesario desalojar algún punto de interés, y está hecho tanto en idioma español como en inglés. Dependiendo de circunstancias, como el viento o el sonido ambiente, los drones se mantienen a una altura de unos 25 metros mientras dan las indicaciones a través del altavoz del aparato a los usuarios de la playa, con el objetivo de que abandonen el lugar, comprobando que recogen sus pertenencias y salen de esa zona de la costa".

El Ayuntamiento cuenta con el proyecto para poder intervenir en la playa y con la financiación necesaria, más de dos millones. La obra, que fue declarada de emergencia por parte del Consistorio, también cuenta con la autorización de Costas del Gobierno de Canarias. Sin embargo, Costas del Gobierno de España ha emitido un informe desfavorable.