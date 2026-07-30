Santa Cruz de Tenerife reabre al tráfico la céntrica calle de La Rosa tras la obra más larga de la última década: aceras anchas, 40 árboles y ni un solo aparcamiento

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ha recuperado la céntrica calle de La Rosa, en el barrio de El Toscal, tras tres años de trabajos y una inversión de seis millones de euros para transformarla en una vía más atractiva para el peatón, con aceras más anchas, nuevo pavimento, mobiliario urbano y un total de 40 árboles. Este jueves, 30 de julio, el Ayuntamiento ha abierto la calle al tráfico, poniendo fin a la que ha sido la obra de transformación urbana "más larga" de los últimos diez años, por los retrasos e incremento del presupuesto que ésta ha sufrido debido a diferentes vicisitudes, como el hallazgo de infraestructuras subterráneas antiguas.

Así lo indicaron el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y el edil de Infraestructuras, Javier Rivero (CC), durante una visita a la zona, quienes destacaron que la capital ha ganado una calle mucho más accesible y agradable para los peatones, en la que "además ahora podrá circular una nueva línea de guaguas, la 914, con dos paradas en la vía". Eso sí, la calle se ha quedado sin aparcamiento, pues esta actuación ha supuesto la eliminación de las 170 plazas, aproximadamente, con las que contaba. La única posibilidad de estacionamiento en la zona la ofrece un solar que adquiriró el Consistorio para habilitar unas 80 plazas, situado entre la calle San Marín y La Rosa.

Los trabajos de transformación de la calle de La Rosa comenzaron en julio de 2023, con un presupuesto inicial de cuatro millones y un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, y debido a las diferentes modificaciones del proyecto que se llevaron a cabo, el coste ha aumentado en más de dos millones y la finalización de los trabajos ha sufrido un retraso de un año. Las obras han consistido fundamentalmente en la ampliación de las aceras, pasando de menos de dos metros a más de cinco en algunos tramos; colocación de nuevo pavimento; plantación de vegetación, con 42 alcorques, 40 árboles y dos palmeras; instalación de nuevo mobiliario, como bancos y palmeras, así como de nueva iluminación; y en la renovación de la red de saneamiento. En total, se ha intervenido en 650 metros de largo.

"Hemos recuperado una calle que es un símbolo para el barrio de El Toscal y una de las arterias más importantes de Santa Cruz. Ha quedado totalmente renovada. Ahora es una calle mejor, que le dará más calidad de vida a los vecinos y visitantes. Los resultados tardan pero se obtienen", comentó el alcalde de la capital. Por su parte, el concejal de Infraestructuras destacó que la vía es mucho más accesible y tendrá más zonas de sombra. "La gente mayor, las personas con movilidad reducida y los padres con carritos podrán caminar con mayor tranquilidad, seguridad y libertad por La Rosa. Además, en las aceras, los locales de restauración podrán colocar terrazas", añadió Rivero.

"Es un milagro"

Asimismo, el edil resaltó que la calle cuenta con puntos de recarga eléctrica para vehículos, numerosos bancos y una red de saneamiento nueva. "En esta obra ha sido tan importante lo que se ve, como lo que no se ve. Además de lo visual y bonito, hemos renovado una calle para los próximos 50 ó 70 años. Es cierto que se trata de la actuación que más se ha extendido en el tiempo en los últimos diez años, tanto por los obstáculos que nos hemos encontrados como por la complicada situación que atraviesa el sector de la construcción. Que hoy hayamos terminado el proyecto de la calle de La Rosa es un milagro", agregó el concejal de Infraestructuras.

Dinamización en septiembre

La concejala de Comercio, Turismo y Empleo, Carmen Pérez, del PP, comentó que ahora toca llenar esta calle de vida. Para ello, y según anunció, el Ayuntamiento prepara un programa de dinamización, con diferentes actividades, que se llevará a cabo en septiembre. También indicó que ahora se realizará una evaluación sobre los negocios que han cerrado y abierto en esta calle.

"Ha quedado preciosa"

Vecinos y comercios de La Rosa manifestaron este jueves que la espera ha valido la pena, aunque también lamentan que la calle no tenga aparcamientos. Para Mercedes Pérez, vecina de El Toscal, la vía ha quedado "preciosa". "Yo que tengo 83 años, ahora camino como una reina por estas aceras tan anchas". En el mismo sentido se manifiesta Candelaria Martín, responsable de la Óptica La Rosa, quien comenta que la calle "está ahora muy bonita". "Estamos muy contentos de que por fin los trabajos hayan terminado", apuntó.

El propietario de la cafetería Ferraro, Luigi Ferraro, destacó que la calle está "espectacular", pero también señala que los comerciantes y vecinos han tenido que aguantar "mucho" durante tres años. "Ha sido muy duro y nadie nos ha ayudado. No entiendo todavía como hemos podido salir adelante sin cerrar", comentó. Este empresario criticó que la calle se haya dejado sin estacionamiento, "pero no lo podemos tener todo".