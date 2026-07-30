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Santa Cruz de Tenerife peatonalizará la calle Santiago en 2027

Tras la reapertura al tráfico de la calle de La Rosa, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife anuncia que la próxima gran obra de transformación urbana en la ciudad será la peatonalización de la calle Santiago, que "comenzará el próximo año"

Calle Santiago, en el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife.

Calle Santiago, en el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. / El Día

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

La obra de peatonalización y mejora de la calle Santiago, situada en el barrio de El Toscal, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, comenzará el próximo año. Así lo aseguró este jueves, 30 de julio, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, durante la reapertura al tráfico de la calle de La Rosa tras tres años de trabajos para transformarla en una vía más "cómoda, accesible y atractiva" para el peatón.

"Después de la calle de La Rosa, el siguiente gran proyecto de transformación urbana será el de la calle Santiago, vía que peatonalizaremos. Seguimos invirtiendo en la mejora de nuestras calles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", apuntó el regidor chicharrero.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, aprovechó para resaltar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es la mejor administración local de Canarias en "hacer obras e invertir". "Ningún otro consistorio de las Islas tiene nuestra capacidad inversora. Actualmente, tenemos 14 proyectos en marcha por un valor de 47 millones de euros. Y en los últimos tres años hemos terminado 30 actuaciones", comentó el edil.

Infografía de la peatonalización de la calle Santiago.

Infografía de la peatonalización de la calle Santiago. / El Día

La peatonalización de la calle Santiago supondrá una inversión de 2,5 millones de euros, de los que el Cabildo de Tenerife aportará dos, y deberá ejecutarse en un plazo de 22 meses. Con la citada actuación, la calle Santiago, desde Santa Rosalía hasta San Isidro, será totalmente peatonal, eliminando el paso de vehículos. En concreto, se peatonalizarán unos 4.075 metros cuadrados de superficie, incluyendo también la peatonalización de la pequeña calle Santa Clara.

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Entre los trabajos que se llevarán a cabo se encuentran la mejora del tránsito peatonal, la creación de una plataforma única, la instalación de alumbrado, la mejora del saneamiento y la plantación de árboles. Asimismo, este proyecto incluye la creación en dicha vía de un nuevo carril bici para la ciudad.

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