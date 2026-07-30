Santa Cruz de Tenerife cierra el parque de Las Mesas por el alto riesgo de incendio forestal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha cerrado al público el parque de Las Mesas como medida preventiva ante el elevado riesgo de incendio forestal que afecta a la isla. La decisión responde a la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) y a las restricciones establecidas por el Cabildo de Tenerife debido a las altas temperaturas previstas para estos días.

Desde este jueves, el Cabildo ha prohibido el acceso a las áreas recreativas, así como el tránsito por pistas y senderos forestales de la isla, unas limitaciones que han llevado al Consistorio capitalino a clausurar el parque de Las Mesas hasta que mejore la situación meteorológica.

Está prohibido fumar en áreas recreativas

Las restricciones se suman a las medidas preventivas que ya estaban vigentes en los montes de Tenerife. Entre ellas se encuentra la prohibición de encender fuego en áreas recreativas y espacios exteriores, ya sea mediante barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas.

Tampoco está permitido utilizar maquinaria o herramientas capaces de generar chispas, como desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales de corte, ni emplear material pirotécnico en zonas consideradas de riesgo.

Además, continúa prohibido fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en el monte.

Recomendaciones ante el calor y el riesgo de incendio

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que evite acceder o permanecer en zonas forestales mientras permanezcan activadas las restricciones y recuerda la importancia de extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda provocar un incendio.

La previsión meteorológica apunta a temperaturas que podrían alcanzar o superar los 34 grados en las medianías del sur, oeste y sureste de Tenerife, por lo que también se insiste en adoptar medidas de autoprotección frente al calor.

Entre las recomendaciones figuran evitar realizar ejercicio físico durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, beber agua con frecuencia, protegerse de la exposición directa al sol y optar por comidas ligeras. Asimismo, se aconseja evitar el consumo de alcohol y prestar especial atención a las personas mayores, los menores y otros colectivos más vulnerables a los episodios de calor intenso.

Las medidas se mantendrán mientras continúe la situación de alerta por altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales en Tenerife.