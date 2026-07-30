Santa Cruz de Tenerife amplía su red de avisos a los vecinos ante emergencias: nuevas antenas, repetidores y estaciones meteorológicas

El municipio de Santa Cruz de Tenerife contará con nuevas antenas, repetidores y estaciones meteorológicas para ampliar y mejorar su red de avisos a los vecinos ante situaciones de emergencia. El Ayuntamiento, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado la contratación, por un presupuesto de casi 200.000 euros, de un servicio de actualización de la red municipal de comunicaciones de emergencias y alerta temprana.

La concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, destaca la importancia de este contrato, pues, y según explica, éste posibilitará el suministro del material necesario y la ampliación de los equipos que componen la citada red de propiedad municipal en todo el territorio capitalino. Asimismo, añade la edil, con este servicio, se solventarán algunos "problemas" existentes en esta infraestructura, generados por el desgaste y el paso del tiempo.

En este sentido, el contrato, que tiene un plazo de ejecución de nueve meses, incluye la reposición de todas las antenas de comunicaciones de la red digital y la instalación de dos repetidores más en nuevas ubicaciones, "con el fin de mejorar la cobertura de este entramado de comunicaciones de emergencias". Además, también se instalarán estaciones meteorológicas "adecuadas a los objetivos de la red". ´"Estas facilitarán la realización de labores de alerta temprana y permitirán analizar los datos ante posibles fenómenos adversos", apunta la concejala de Seguridad.

Por otra parte, el contrato permitirá adecuar, mejorar y revisar la red de dispositivos de comunicaciones de la que dispone la sección de Protección Civil santacrucera, y que está distribuida en diferentes sedes de las asociaciones vecinales del municipio. "Por ejemplo, por ejemplo, ante un posible apagón, el Ayuntamiento podrá seguir comunicándose con los ciudadanos, a través de las asociaciones de vecinos, que son las que cuentan con las emisoras".

Anaga

La edil Gladis de León resalta que la ampliación y modernización de esta red también supone un avance muy importante para Anaga, "un territorio que, por su orografía y dispersión poblacional, requiere de unas comunicaciones de emergencias robustas, fiables y con la máxima cobertura". La concejala manifiesta que esta actuación refuerza la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y mejora la coordinación entre los distintos servicios que trabajan para proteger a la ciudadanía.

"Además de renovar una infraestructura que necesitaba ser actualizada, este contrato incorpora nuevas herramientas para la alerta temprana y la vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos, algo especialmente relevante en un distrito como Anaga, donde las condiciones climatológicas pueden cambiar con rapidez. Seguimos apostando por invertir en prevención y seguridad para ofrecer mayores garantías a nuestros vecinos", declara la edil.