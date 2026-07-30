Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, con la ayuda de la unidad de drones, ha desalojado este jueves, 30 de julio, a más de 70 bañistas en la playa de Benijo, situada en Anaga. Esta zona de baño está cerrada desde hace dos años por riesgo de desprendimientos. Sin embargo, a pesar del peligro existente y de las vallas colocadas en las escaleras, los ciudadanos siguen accediendo.

La concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, solicita a los vecinos y visitantes que respeten el precinto, pues la playa está cerrada "porque existe un riesgo". La playa de Benijo se cerró en julio de 2024 tras detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras. Tras estudiar diferentes alternativas, debido a la complejidad de la actuación, en mayo de este año el Ayuntamiento declaró la emergencia de las obras en la playa para poder reabrirla. Sin embargo, el Gobierno de España, a través de Costas, ha rechazado esta intervención, que consiste, fundamentalmente, en la estabilización del talud.

Desalojo de bañistas en la playa de Benijo. / El Día

Tan solo hace unos días, el Consistorio chicharrero recibió un informe desfavorable del Estado a dicha actuación, a pesar de que Costas del Gobierno de Canarias la ha autorizado. Costas del Gobierno de España alega que la obra "afectaría a un tramo natural de playa ubicado en un entorno de especial protección ambiental".

Asimismo, señala que "no consta la adecuada evaluación de las afecciones sobre los espacios protegidos ni la tramitación ambiental que pudiera resultar preceptiva". En este sentido, alerta de que la actuación proyectada genera un "importante impacto paisajístico" e interfiere en la dinámica costera natural.

El servicio estatal de Costas manifiesta en el informe que desconoce si la zona está declarada por el Ayuntamiento de Santa Cruz como zona de baño. Añade que, "dadas las condiciones habituales del mar y por su falta de abrigo", la playa "puede considerarse peligrosa", por lo que, en cualquier caso, "tal declaración no parece posible".