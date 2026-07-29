Vuelve el carril bus a la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, para evitar "colapsos en las carreteras"

La playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, recuperará este fin de semana, los días 1 y 2 de agosto, el carril bus. El Ayuntamiento chicharrero explica que vuelve a implantar esta medida ante el episodio de altas temperaturas previsto para el próximo sábado y domingo, con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía a esta popular zona de baño. De esta forma, el carril bus se activará durante dichos días entre las 9:00 y las 18:00 horas.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, señala que la implantación del carril bus para el próximo fin de semana responde a la activación del protocolo por parte del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal), tras las previsiones de altas temperaturas para estos días y de una elevada afluencia de personas a la playa de Las Teresitas.

El dispositivo contempla la puesta en marcha del carril bus desde la glorieta de la Dársena Pesquera, incorporándose a la autovía de San Andrés (TF-11) hasta el final de la avenida Marítima del pueblo de San Andrés, dando preferencia de paso a las guaguas. "Esta medida apuesta por promover el uso del transporte público como una de las mejores y más seguras opciones para este desplazamiento en días en los que se registra una alta ocupación en la playa", apunta Bermúdez.

El regidor recuerda que, tal y como el Ayuntamiento lo había anunciado en su momento, esta medida se activa de la mano de la previsión de altas temperaturas, "con la finalidad de facilitar el acceso hasta la playa de forma prioritaria al transporte público, y evitar, en la medida de lo posible, los colapsos en las carreteras". Esto significa que el carril bus en la playa de Las Teresitas se implantará siempre que se produzca un episodio de calor.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, de CC, destaca que, además de mejorar las condiciones de transporte a la playa, tanto en tiempo como en seguridad, el carril bus es una herramienta "clave" para garantizar los desplazamientos de los vecinos de Anaga.

"Las retenciones en la vía son provocadas principalmente por la saturación de los aparcamientos del entorno de Las Teresitas, por lo que el transporte público se consolida como una medida eficaz que da respuesta a la ciudadanía a través de la línea 910, con unidades articuladas y un elevado número de servicios, que en experiencias anteriores alcanzó los 30.000 usuarios durante los fines de semana", comenta Alonso.

Asimismo, recuerda que las personas que quieran ir a la playa pueden conocer el estado real de la ocupación de los estacionamientos disponibles en sus inmediaciones a través de los paneles informativos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, así como a través de la página web del Ayuntamiento.