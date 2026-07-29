Santa Cruz de Tenerife refuerza la vigilancia nocturna ante la oleada de vandalismo: quema de contenedores y vehículos en distintos puntos de la ciudad

Santa Cruz de Tenerife ha activado un dispositivo especial de vigilancia nocturna ante la oleada de actos vandálicos registrada en el municipio, marcada por la quema de contenedores y vehículos en distintos puntos de la ciudad. Dicho dispositivo está formado, fundamentalmente, por policías locales de paisano que recorren la capital para intentar "pillar" al autor o a los autores de estos incendios, según lo explica la concejala de Seguridad, Gladis de León (CC). Este martes, 28 de julio, por la noche, se produjo un nuevo episodio vandálico, esta vez con la quema de cuatro contenedores en El Sobradillo y de un vehículo en El Perú, apenas cinco días después de la oleada de incendios registrada en Somosierra y Salud-La Salle, donde se quemaron 14 contenedores y se vieron afectados seis coches.

Tanto los vecinos de Santa Cruz como el Ayuntamiento chicharrero muestran su preocupación ante lo que está ocurriendo. Los ciudadanos temen aparcar sus vehículos en la calle junto a contenedores. La Asociación de Vecinos Somosierra-Activa ha calificado lo que está ocurriendo de "terrorismo social" y ha solicitado una reunión urgente con los representantes municipales así como con mandos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

La concejala de Seguridad anuncia que convocará dicho encuentro en los próximos días, "pues entendemos que los vecinos estén muy preocupados". Gladis de León destaca el refuerzo de la vigilancia nocturna, por parte de la Policía Local, en distintos puntos de la ciudad para evitar que estos episodios vandálicos se vuelvan a producir y "para pillar a los autores". Cuenta que diferentes agentes de paisano están recorriendo el municipio. Asimismo, la edil comenta que tanto la Policía Local como la Policía Nacional continúan trabajando en la investigación de estos sucesos.

Coste de los contenedores

"Nuestra objetivo es averiguar quién o quiénes están detrás de estos actos vandálicos. Cada contenedor nos cuesta a los chicharreros unos 1.500 euros. A esto hay que sumar los daños que están sufriendo los propietarios de los vehículos afectados", manifiesta la concejala de Seguridad, quien también recuerda que la quema de contenedores es un delito penal.

Los nuevos episodios vandálicos registrados durante la noche del martes se saldaron con la quema de cuatro contenedores en la calle El Justillo, en el barrio de El Sobradillo, y de un vehículo en la calle Juan Rumeu García, en el barrio de El Perú, según los datos facilitados por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Ésta intervino junto a Bomberos de Tenerife.

Estos actos vandálicos se suman a los que se produjeron tan solo unos días antes, la noche del 23 de julio, con la quema de 14 contenedores en distintos puntos del municipio, que quedaron totalmente calcinados. Asimismo, estos incendios provocaron daños en seis vehículos, tres de ellos quemados. También se vieron afectadas cuatro palmeras.

El incidente más grave se produjo en la calle Sansón y Barrios, en Somosierra, donde el fuego en los contenedores se inició poco antes de las 23:00 horas. En concreto, se quemaron ocho depósitos de basura y se vieron afectados seis coches estacionados en la zona, tres de ellos con daños muy importantes. También resultó quemada una palmera cercana.

Posteriormente, y según informó la Policía Local chicharrera, se produjeron otras quemas de contenedores en la avenida Manuel Hermoso Rojas, calle Alcalde José Emilio García Gómez, calle Panamá y calle Celia Cruz. En total, se vieron afectados seis contenedores más y tres palmeras.

No es la primera vez que el municipio de Santa Cruz de Tenerife sufre una oleada de actos vandálicos de este tipo. Una de las más graves se registró en octubre 2024, pero la Policía Local chicharrero logró detener al presunto autor de la quema de más de una treintena de contenedores en distintos puntos de la ciudad en apenas dos días, un hombre de 52 años. Los incendios se produjeron en diferentes zonas, como Cuesta Piedra, Cruz del Señor, Vuelta Los Pájaros, Los Gladiolos, Ofra, La Salle, avenida de Madrid y Calderón de la Barca. Se vieron afectados unos cuatro vehículos.