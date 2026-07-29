Nuevas tarjetas sociales en Santa Cruz de Tenerife para comprar alimentos, material escolar y juguetes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Canaria Dinosol han firmado un acuerdo para proporcionar a las familias sin recursos del municipio nuevas tarjetas sociales destinadas a la compra de alimentos, material escolar o juguetes. De esta forma, se amplía el convenio de colaboración ya existente desde 2022, con el que el Consistorio chicharrero adquiere tarjetas básicas de alimentos a Dinosol para los vecinos en situación de vulnerabilidad.

En concreto, este nuevo acuerdo establece que la Fundación Canaria Dinosol aportará tarjetas adicionales hasta completar el equivalente al 3% de la facturación anual de las tarjetas básicas adquiridas por el Ayuntamiento. Estas tarjetas podrán destinarse, entre otros fines, a situaciones de emergencia social, apoyo alimentario, adquisición de material escolar, compra de juguetes en campañas específicas o al suministro de productos de avituallamiento en actividades organizadas por el Servicio de Atención Social. La selección de las personas beneficiarias corresponderá siempre al Consistorio, atendiendo a criterios técnicos y sociales.

Desde 2022, el Ayuntamiento utiliza las tarjetas básicas como procedimiento para el abono indirecto de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia. A través de este sistema, las personas beneficiarias pueden realizar directamente la compra de alimentos y productos esenciales en establecimientos Dinosol. El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y la edil de Atención Social, Charín González (CC), destacan que Santa Cruz podrá ahora disponer de tarjetas sociales adicionales financiadas en su totalidad por la Fundación Dinosol.

En 2025, Ayuntamiento adquirió un total de 8.428 tarjetas básicas, por un importe de 7,6 millones. En lo que va de 2026, se han entregado ya 4.581 tarjetas, con un importe que alcanza los 3,2 millones hasta el mes de junio, "cifras que reflejan la importancia de este recurso como instrumento de apoyo social".