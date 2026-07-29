"Le han prendido fuego varias veces, ya no aparcamos cerca por si acaso": un barrio de Santa Cruz, en vilo por la quema de contenedores

"Suele repetirse la situación. Ya no aparcamos por esa zona por lo que pueda pasar". Esta amarga confesión de uno de los residentes de El Sobradillo tras cinco años viviendo en el barrio y que resume la profunda preocupación y la impotencia que se vive en este barrio de Santa Cruz de Tenerife, donde el fuego provocado se ha convertido, según denuncian los propios vecinos, en una peligrosa "rutina" que se prolonga a lo largo de los años.

El temor del vecindario volvió a confirmarse la pasada noche. A pesar de que la Policía Local de Santa Cruz mantiene activo un dispositivo especial de vigilancia para erradicar estas acciones delictivas, el municipio registró un nuevo episodio vandálico que se saldó con cuatro contenedores de residuos destruidos.

Miedo a aparcar cerca de los contenedores

La inquietud entre los residentes es patente, especialmente en las calles adyacentes a los últimos focos. Los vecinos recuerdan que la quema de mobiliario urbano no es un hecho aislado: en ocasiones anteriores, la calle Iris, paralela al lugar del suceso de esta noche, también ha sido blanco del fuego. Esta reincidencia ha obligado a muchos propietarios a cambiar sus hábitos diarios y evitar estacionar sus vehículos cerca de las islas de recolección de residuos por temor a que resulten calcinados.

Ante esta situación, los vecinos reclaman más vigilancia: "Se debería de poner algunas cámaras en la zona, con el fin de encontrar a los pirómanos y que depuren responsabilidades. Esto no puede continuar así".

Dos focos intencionados en El Sobradillo y Juan Rumeu García

Los violentos incidentes de la pasada madrugada requirieron la intervención urgente de los efectivos de Bomberos de Tenerife y patrullas de la Policía Local:

Calle El Justillo (El Sobradillo): El fuego devoró por completo cuatro contenedores de basura antes de que los bomberos pudieran extinguir las llamas, evitando que el incendio se propagara a los inmuebles colindantes.

El fuego devoró por completo cuatro contenedores de basura antes de que los bomberos pudieran extinguir las llamas, evitando que el incendio se propagara a los inmuebles colindantes. Calle Juan Rumeu García: De manera casi paralela, los equipos de emergencia tuvieron que desplazarse para sofocar el incendio de un turismo, todo apunta a que originado de forma intencionada.

Un vehículo también resultó calcinado / E. D.

A la espera de que los dispositivos policiales den frutos y permitan localizar a los responsables, la ciudadanía exige soluciones drásticas ante una oleada de actos vandálicos que sigue alterando el descanso y la seguridad en los barrios de la capital.