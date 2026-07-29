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El evento de deporte y danza Tenerife Urbano inicia en Santa Cruz de Tenerife su recorrido por la Isla

Tenerife Urbano, un evento de deporte y danza, inicia en Santa Cruz de Tenerife, en el parque de La Granja, su recorrido por la Isla

Una de las actividades de Tenerife Urbano.

Una de las actividades de Tenerife Urbano. / El Día

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El evento Tenerife Urbano, impulsado por el Cabildo, a través del área de Deportes, celebra este viernes, 31 de julio, en Santa Cruz su primer encuentro de la temporada. El calendario empezará en la capital con una jornada, que se desarrollará, en colaboración con el Servicio de Deportes del Ayuntamiento capitalino, en el Parque de La Granja, en horario de 17:00 a 21:00 horas. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer a la población juvenil una amplia variedad de actividades físico-deportivas entre julio y septiembre, fomentando la práctica de disciplinas vinculadas a las nuevas tendencias deportivas en entornos urbanos. Entre ellas, destacan modalidades como el parkour, skate, BMX freestyle, calistenia, baloncesto 3x3 y danzas urbanas.

Tenerife Urbano desarrollará un total de cinco jornadas en cinco ubicaciones diferentes, visitando los municipios de Arona (22 de agosto), Candelaria (5 de septiembre) y Los Realejos (12 de septiembre). La última jornada y clausura del programa tendrá lugar el 25 de septiembre, en las instalaciones de la Universidad de La Laguna.

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La consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné (PP), señala que Tenerife Urbano presenta un formato "muy atractivo" por su carácter participativo e inclusivo. "Tenerife Urbano ha tenido una gran aceptación en los últimos años y se ha consolidado como una alternativa eficaz a las propuestas deportivas tradicionales. Todo ello, con una visión actual e innovadora, donde se ofrecen modalidades atractivas, que despiertan el interés entre los jóvenes". El acceso a la jornadas es libre y gratuito.

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