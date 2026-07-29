Continúa la ola de vandalismo en Santa Cruz: queman cuatro contenedores y un vehículo durante la noche

A pesar de que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife mantiene activo un dispositivo especial de vigilancia para atajar los actos vandálicos que vienen azotando a la capital, la pasada noche volvió a registrarse una nueva cadena de incendios intencionados en distintos puntos del municipio.

El balance de esta última jornada deja cuatro contenedores de residuos destruidos y un vehículo calcinado, lo que vuelve a encender las alarmas sobre la actuación de pirómanos en la ciudad.

Un vehículo también resultó calcinado / E. D.

Focos en El Sobradillo y Juan Rumeu García

Los sucesos requirieron la movilización de emergencia de los efectivos de Bomberos de Tenerife y patrullas de la Policía Local:

Quema de contenedores en El Sobradillo: El ataque contra la infraestructura pública tuvo lugar en la calle El Justillo , donde las llamas destruyeron por completo cuatro depósitos de residuos antes de que pudieran ser sofocadas por los bomberos.

El ataque contra la infraestructura pública tuvo lugar en la , donde las llamas destruyeron por completo cuatro depósitos de residuos antes de que pudieran ser sofocadas por los bomberos. Vehículo calcinado: De forma paralela, se registró el incendio de un turismo en la calle Juan Rumeu García, un suceso que, según las primeras indicios, también responde a un acto provocado de forma intencionada.

Estos nuevos episodios se suman a los graves incidentes registrados recientemente en otros barrios como Somosierra, incrementando la preocupación vecinal y la presión sobre los operativos de seguridad para dar con los responsables.