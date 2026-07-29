Continúa la ola de vandalismo en Santa Cruz: queman cuatro contenedores y un vehículo durante la noche
Los incidentes se registraron en la calle El Justillo y en la calle Juan Rumeu García, requiriendo la intervención de los bomberos
A pesar de que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife mantiene activo un dispositivo especial de vigilancia para atajar los actos vandálicos que vienen azotando a la capital, la pasada noche volvió a registrarse una nueva cadena de incendios intencionados en distintos puntos del municipio.
El balance de esta última jornada deja cuatro contenedores de residuos destruidos y un vehículo calcinado, lo que vuelve a encender las alarmas sobre la actuación de pirómanos en la ciudad.
Focos en El Sobradillo y Juan Rumeu García
Los sucesos requirieron la movilización de emergencia de los efectivos de Bomberos de Tenerife y patrullas de la Policía Local:
- Quema de contenedores en El Sobradillo: El ataque contra la infraestructura pública tuvo lugar en la calle El Justillo, donde las llamas destruyeron por completo cuatro depósitos de residuos antes de que pudieran ser sofocadas por los bomberos.
- Vehículo calcinado: De forma paralela, se registró el incendio de un turismo en la calle Juan Rumeu García, un suceso que, según las primeras indicios, también responde a un acto provocado de forma intencionada.
Estos nuevos episodios se suman a los graves incidentes registrados recientemente en otros barrios como Somosierra, incrementando la preocupación vecinal y la presión sobre los operativos de seguridad para dar con los responsables.
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