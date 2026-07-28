"¡Por Tutatis!": Padylla parodia el monumento a Franco con Bermúdez, Astérix y Obélix para el cartel del Salón del Cómic de Tenerife

El Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife (Santa Cruz Cómic 2026) ya tiene imagen oficial para su XXIII edición, y no ha dejado a nadie indiferente. La organización ha desvelado la obra creada por el reconocido viñetista e ilustrador canario Padylla, quien ha tirado de ingenio y sátira para reinterpretar uno de los elementos urbanos más debatidos de la capital tinerfeña: el Monumento a la Victoria (popularmente conocido como el monumento a Franco), situado en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz con la Avenida Anaga.

El cartel utiliza el humor gráfico para transformar radicalmente la simbología del conjunto escultórico original, sustituyendo las figuras históricas por los universales personajes creados por René Goscinny y Albert Uderzo.

De la espada al menhir: la transformación gráfica de Padylla

En la pieza, el artista canario desmonta la estructura monumental original mediante un audaz guiño a la cultura del cómic:

Obélix por el ángel: La figura del ángel alado que sirve de base en la escultura real es reemplazada por un sonriente Obélix , cargando a sus espaldas con su inseparable e imponente menhir.

La figura del ángel alado que sirve de base en la escultura real es reemplazada por un sonriente , cargando a sus espaldas con su inseparable e imponente menhir. Astérix en la cumbre: En el vértice superior, donde figuraba la alegoría del guerrero/Franco sosteniendo la espada, emerge la figura victoriosa de Astérix esgrimiendo su pequeña espada gipuzkoana.

En el vértice superior, donde figuraba la alegoría del guerrero/Franco sosteniendo la espada, emerge la figura victoriosa de esgrimiendo su pequeña espada gipuzkoana. Fondo icónico: La escena mantiene como telón de fondo las emblemáticas columnas de piedra que coronan el pilón de la fuente santacrucera.

La escena mantiene como telón de fondo las emblemáticas columnas de piedra que coronan el pilón de la fuente santacrucera. El guiño municipal: A un lado del conjunto, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, contempla perplejo y asombrado la singular "reubicación" artística del monumento, exclamando el mítico exabrupto galo: «¡POR TUTATIS!».

Noticias relacionadas

Cita imprescindible con la viñeta en octubre

Con esta llamativa carta de presentación, la capital tinerfeña se prepara para convertirse un año más en el epicentro del noveno arte. La XXIII edición de Santa Cruz Cómic se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, desplegando un amplio programa de exposiciones, encuentros con autores, talleres y actividades que tomarán diversos espacios culturales a lo largo y ancho de toda la ciudad.