Tres multas por hora en Santa Cruz de Tenerife, la mayoría por mal aparcamiento

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife interpuso el año pasado un total de 29.665 sanciones de tráfico, lo que supone una media diaria de unas 81 multas. El 66% de las infracciones estuvieron relacionadas con el estacionamiento "indebido" en las calles de la capital. En concreto, se tramitaron por este motivo, 19.744 sanciones. Por exceso de velocidad fueron 2.406; por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, 131; por no respetar el semáforo en los cruces con el sistema foto-rojo, 3.538; y por otros motivos, como utilizar el teléfono móvil, 3.846. Asimismo, se remitieron a la Dirección General de Tráfico 990 denuncias por carecer de seguro y 905 por carecer de la certificación técnica del vehículo (ITV).

Así lo recoge la memoria anual de la Policía Local chicharrera, correspondiente al ejercicio 2025, que fue presentada este martes, 28 de julio, por el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la edil de Seguridad Ciudadana, la nacionalista Gladis de León. Según este documento, el año pasado se instruyeron 328 delitos contra la seguridad vial: 98 por alcoholemia penal; 97 por conducir sin carné y 63 por hacerlo tras haber perdido la vigencia; 28 por conducir bajo la influencia de las drogas; y 11 por conducción imprudente.

Con respecto a la siniestralidad vial, se produjeron 974 accidentes de tráfico, en los que murieron dos personas y hubo 34 heridos graves. Las principales causas de los siniestros viales en Santa Cruz de Tenerife son la distracción de los conductores y no respetar la prioridad de pasos, seguidas de la irrupción de peatones en la calzada, el estado de la vía, no respetar la distancia de seguridad y realizar giros incorrectos.

Los agentes realizaron el año pasado 354 arrestos y trabajaron en 306 casos de personas desaparecidas

Esta memoria, que puede consultarse en la web municipal, también indica que, durante 2025, la Sala de Comunicaciones de la Policía Local de Santa Cruz recibió 86.016 llamadas al 092, lo que supone un incremento del 5,7% con respecto al ejercicio anterior. Por lo tanto, en la capital chicharrera, una media diaria de 235 vecinos necesitaron la intervención de los agentes por diferentes motivos, como riñas vecinales, ruidos, accidentes o infracciones de tráfico.

En cuanto a las detenciones realizadas por los agentes, el año pasado se registraron 354 arrestos, de los que 60 estaban relacionados con la protección de menores de edad, 58 con casos de violencia de género, 51 casos en cumplimiento de distintas órdenes judiciales, 25 por lesiones, 21 por quebrantamiento de condena, 20 por robos, 17 por órdenes de búsqueda y 18 por hurtos.

Sobre los servicios especiales, la memoria recoge que las intervenciones de la unidad policial para la protección de los menores (UMAF) aumentaron en un 41,9%, con 4.925 operaciones, y se trabajó en 306 casos de personas desaparecidas. La unidad especial de atención a las mujeres, Gramu, atendió 2.103 llamadas y realizó 906 acciones de seguimiento en medidas de alejamiento. El documento informa de que se registraron 205 nuevas víctimas.

El Grupo de Vehículos Abandonados (Gruva) inició 807 expedientes ante coches en posible estado de abandono. También se detallan los 2.824 expedientes iniciados por el servicio de Objetos Perdidos; los 515 vuelos de la Unidad de Drones (Udron); las 858 acciones del departamento de Intervención de Armas; o las 23 ediciones y cursos de formación organizados por la Academia Local de Seguridad.

La plantilla municipal está formada por un total de 345 efectivos, con una media de edad que roza los 50 años

Tanto el alcalde como la edil de Seguridad destacaron el incremento que se ha producido con respecto a las acciones y servicios realizados por la Policía Local. Aprovecharon para informar de que el Ayuntamiento continúa trabajando en el regreso de la Unipol, la unidad especial de intervención, conocida como los policías de negro, para mejorar la seguridad en los barrios. La previsión es que la Unipol regrese a las calles de Santa Cruz a finales de año.

Bermúdez también apuntó que el Consistorio sigue empeñado en dotar a la Policía Local de una nueva comisaría, pero señaló que para ello necesita la colaboración financiera del restado de administraciones, pues esta costaría unos 20 millones de euros. "Tenemos varios solares en mente, pero nosotros solos no podemos", añadió.

Déficit

La Policía Local de Santa Cruz cuenta actualmente con 345 integrantes, de los que el 13,3% son mujeres. La edad media de los efectivos asciende a 46,4 años. El Ayuntamiento admite que existe un déficit de unos 100 policías. La intención del Consistorio es llegar a 2030 con unos 400 agentes. En cuanto a los recursos materiales, el número de vehículos, de distinta tipología, que forman el parque móvil policial es de 89 vehículos,26 patrullas y 27 motocicletas, a los que hay que se suman patrullas de paisano y distintos furgones policiales de servicios especializados. Respecto a los medios defensivos la Policía capitalina, ésta dispone de 516 armas reglamentarias, 300 chalecos antibalas, chalecos antitrauma, escudos antidisturbios, defensas antimotines, cascos de intervención, espráis de autodefensa y bastones policiales.