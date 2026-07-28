Récord de participación en el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: 109 grupos inscritos, tres más que en 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vuelve a batir un récord de participación, según lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero. Se han inscrito para los Carnavales de 2027 un total de 109 grupos, tres más que en la edición pasada. El plazo de inscripción para formar parte de la próxima fiesta, dedicada a Roma, finalizó el pasado lunes, 20 de julio.

Por modalidades, se han inscrito 23 agrupaciones coreográficas para 20 plazas disponibles. Asimismo, se han registrado seis agrupaciones de mayores; una agrupación musical infantil, fuera de concurso; dos agrupaciones lírico-musicales y diez agrupaciones musicales.

Por su parte, las murgas vuelven a ser la modalidad más numerosa, con 27 grupos inscritos. Las bases contemplan un máximo de 24 murgas participantes, a las que se suma la formación ganadora del concurso de murgas del Norte y la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá. Además, destaca la inscripción de 19 murgas infantiles y ocho rondallas.

En el apartado de comparsas, han presentado su inscripción dos comparsas infantiles y 11 comparsas adultas, "una muestra del interés que sigue despertando esta modalidad". Las bases reguladoras contemplan la participación de diez agrupaciones, por lo que la relación definitiva se determinará conforme a lo establecido en las mismas. Las inscripciones para la canción de la risa, concurso de disfraces, carrozas y coches engalanados se llevarán a cabo en las próximas semanas.

El alcalde la ciudad, José Manuel Bermúdez, destaca que alcanzar los 109 grupos inscritos supone un nuevo récord y confirma que el Carnaval de Santa Cruz sigue creciendo año tras año "gracias al compromiso y la ilusión de quienes lo hacen posible".

Para Javier Caraballero, concejal de Fiestas, estos datos reflejan la buena salud del tejido carnavalero y la capacidad de atracción que mantiene el Carnaval de Santa Cruz para los grupos de toda la Isla..

Por su parte, Yeray Piñero, director de los concursos, declaró que ahora toca trabajar en la organización de los concursos para que todas las agrupaciones tengan las mejores condiciones para mostrar sobre el escenario el trabajo que llevan preparando durante todo el año.