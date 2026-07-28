El Gobierno de España responde a la negativa de Santa Cruz de Tenerife a retirar el monumento a Franco: Torres pide a Bermúdez que no se meta donde no le llaman

El Gobierno de España no entiende ni comparte la insistencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en proteger el Monumento a la Victoria, conocido como monumento a Franco y situado en la avenida de Anaga, después de que "los expertos" hayan determinado que se trata de un símbolo franquista "sin valores" para ser protegido. El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, ha enviado un mensaje al alcalde, al nacionalista José Manuel Bermúdez, indicando que lo que debería de hacer es "aplaudir" la orden que ha dado el Estado de retirar la escultura de la vía pública, en lugar de intentar apretar la "tuerca". "Si nos definimos como demócratas, qué sentido tiene que los políticos, que no somos expertos ni en arte ni en historia, nos metamos donde no nos llaman", manifestó este martes, 28 de julio.

Bermúdez anunció el lunes, 27 de julio, la intención del Consistorio capitalino de no retirar el monumento a Franco. Y es que el Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernado por CC y PP, recurrirá en alzada ante el Secretario de Estado de Memoria Democrática la resolución del Gobierno de España que le obliga a quitar del espacio público, en un plazo de seis meses, la escultura del artista Juan de Ávalos. Asimismo, la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico ha acordado "valorar la inclusión" del monumento de la avenida de Anaga en el catálogo de bienes del municipio, que tramita actualmente la Gerencia Municipal de Urbanismo, protegiéndolo de manera integral.

Al respecto, el ministro de Memoria Democrática ha insistido en que órganos colegiados, "con personas expertas e independientes", han concluido que esta escultura carece de valores suficientes para que pueda ser protegido. "Podrían haber dicho lo contrario, pero no ha sido así. ¿Por qué cuando se dice que no, se busca la manera de apretar la tuerca, para qué?", añadió el socialista Ángel Víctor Torres.

Éste sentenció que el monumento de la avenida de Anaga no se debió construir nunca, porque, y según lo apuntó, exalta a un dictador, que "dio un golpe de Estado militar y sangriento, que impuso el miedo, el odio y la persecución". "Si esta escultura no tiene valores históricos, lo que debería hacer el alcalde de Santa Cruz es aplaudir políticamente la medida para retirarlo y que se vaya a otro lugar, a un lugar donde no sea expuesto para vanagloria del fascismo y de la dictadura en un espacio público", sentenció el ministro.

El ministro de Política Territorial junto al alcalde de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Torres también ha querido dejar claro que la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de estudiar la protección de la escultura de Ávalos a través de su catálogo municipal de bienes no "paraliza nada" en el procedimiento para su retirada. Ya el Gobierno de España ha advertido que el Consistorio chicharrero será sancionado, con multas de hasta 1.000 euros al mes, si no retira en el plazo de seis meses el Monumento a la Victoria.

Además, en el caso de que el Ayuntamiento incumpla la orden, será el propio Gobierno de España el que lo haga, de manera subsidiaria, según lo ha advertido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El 30 de junio, después de que el Gobierno deCanariass rechazara la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para este monumento al considerar que carece de valores suficientes para ser protegido, el Estado anunció su incorporación en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, dando así el paso definitivo para obligar al Consistorio chicharrero a retirar la escultura.

Noticias relacionadas

En la resolución estatal se señala que no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen el mantenimiento de la escultura de Ávalos de la avenida de Aanga y se ordena su retirada del espacio público en un plazo de seis meses. Asimismo, la resolución determina que el depósito y custodia de la escultura debe realizarse en una dependencia pública, "determinada por la administración titular o competente sobre el bien", que en este caso es el Ayuntamiento.