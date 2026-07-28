Atascos kilométricos en Anaga: la cola desde la Cruz del Carmen roza el Mirador de Jardina y desata el descontento vecinal

La crisis por la saturación de vehículos en el Parque Rural de Anaga alcanza niveles críticos. Vecinos del enclave natural de Cruz del Carmen han elevado de nuevo la voz para alertar del colapso de la red viaria, donde las retenciones ya se extienden a lo largo de más de un kilómetro de cola, llegando a rozar las inmediaciones del emblemático Mirador de Jardina.

La indignación en este espacio de altísimo valor ecológico y paisajístico va en aumento ante la aparente falta de soluciones por parte de las administraciones públicas y la persistencia de los colapsos diarios.

Colas en la TF-12, dentro de Anaga, por la zona de la Cruz del Carmen / E. D.

Colapso viario y falta de vigilancia

El testimonio vecinal refleja una sensación de impotencia creciente ante una problemática que lejos de encauzarse, empeora por momentos:

Colas de más de 1 km: La acumulación de coches y la falta de fluidez en la arteria principal ha provocado que la retención baje ya hasta la zona del Mirador de Jardina.

La acumulación de coches y la falta de fluidez en la arteria principal ha provocado que la retención baje ya hasta la zona del Mirador de Jardina. Sin presencia policial: Los afectados denuncian que en la zona brilla por su ausencia la presencia de la Policía Canaria, señalando que el cuerpo autonómico suele faltar incluso cuando tiene asignado el turno de control.

Los afectados denuncian que en la zona brilla por su ausencia la presencia de la Policía Canaria, señalando que el cuerpo autonómico suele faltar incluso cuando tiene asignado el turno de control. Retorno a las movilizaciones: La falta de avances concretos ha llevado a las plataformas de la zona a plantear seriamente volver a salir a las calles para exigir un plan de choque contra la masificación de vehículos en el corazón de Anaga.

Manifestación en Anaga / Andrés Gutiérrez

El precedente de marzo: bloqueos en los pasos de peatones

Esta amenaza de volver a las calles no es nueva. Cabe recordar que el pasado mes de marzo los colectivos de Anaga ya organizaron una sonada protesta en Cruz del Carmen para frenar el flujo indiscriminado de vehículos por la TF-12.

Cola en el acceso al mirador de Jardina / Google Maps

En aquella ocasión, los residentes emularon la famosa portada de los Beatles cruzando de forma incesante el paso de peatones durante más de dos horas. Una acción simbólica con la que lograron colapsar la vía para visibilizar la inseguridad, los retrasos cotidianos y la saturación turística que sufren. Tras varios meses de aquel aviso, la falta de soluciones efectivas vuelve a situar a la zona al borde de un nuevo conflicto social.