La Asociación San Miguel Arcángel, presidida por un concejal de Vox, felicita al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por defender el monumento a Franco

La Asociación San Miguel Arcángel, que logró en los tribunales la protección cautelar del Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido como monumento a Franco y situado en la avenida de Anaga, felicita al Ayuntamiento por "defender el patrimonio histórico frente a la presión ideológica". Esta entidad, presidida por el concejal de Vox en Santa Cruz Luis Sosa-Tolosa del Valle, quiere expresar públicamente su "satisfacción" ante la decisión del Consistorio chicharrero de valorar la inclusión de la citada escultura en el catálogo de protección de bienes del municipio, oponiéndose así a la orden dada por el Gobierno de España para que el monumento sea retirado en un plazo de seis meses, al ser considerado un vestigio franquista.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anunció el lunes, 27 de julio, la intención del Consistorio capitalino de no retirar el monumento a Franco. Y es que el Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernado por CC y PP, recurrirá en alzada ante el Secretario de Estado de Memoria Democrática la resolución del Gobierno de España que le obliga a quitar del espacio público la escultura del artista Juan de Ávalos. Asimismo, la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico ha acordado "valorar" la incorporación del monumento de la avenida de Anaga en el catálogo de bienes del municipio, que tramita actualmente la Gerencia Municipal de Urbanismo, protegiéndolo de manera integral.

"La inclusión del Monumento a la Paz en el estudio del catálogo municipal de protección constituye una actuación plenamente legítima, amparada por la legislación sobre patrimonio cultural, que demuestra que las administraciones públicas deben actuar conforme a criterios técnicos y jurídicos, y no ceder ante presiones políticas o mediáticas. Frente a esta actitud responsable, lamentamos profundamente las declaraciones realizadas tanto por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife como por el ministro Ángel Víctor Torres, quienes han optado nuevamente por sustituir el debate jurídico por la confrontación ideológica", ha señalado la asociación.

Esta asegura que existen informes técnicos y argumentos jurídicos de "reconocido peso" que sostienen que el "Monumento a la Paz", obra de Juan de Ávalos, posee indudables valores históricos, artísticos y patrimoniales, "y que su mera vinculación cronológica con un determinado periodo histórico no implica automáticamente que incurra en los supuestos de exaltación previstos por la Ley de Memoria Democrática".

San Miguel Arcángel informa de que, al igual que el Ayuntamiento, la asociación ha presentado recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Memoria Democrática, y "continuaremos utilizando los instrumentos legales a nuestro alcance para defender nuestro intereses". Asimismo, esta entidad recurrirá ante los tribunales el rechazo del Gobierno de Canarias a la declaración de BIC del monumento.