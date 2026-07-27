"Terrorismo social" en un barrio de Santa Cruz: una asociación de vecinos pide una reunión urgente con el Ayuntamiento tras varios incendios

La Asociación de Vecinos Somosierra-Activa ha emitido una contundente condena pública ante la gravedad de los actos vandálicos e incendios provocados que azotaron esta zona de Santa Cruz de Tenerife entre la noche del pasado jueves 23 de julio de 2026 y la madrugada del viernes 24, extendiéndose incluso a la mañana de ese mismo día.

El balance definitivo refleja un enorme impacto material y un alto nivel de peligro para la población: 14 contenedores de residuos totalmente calcinados, 3 vehículos calcinados y otros 5 automotores con daños de extrema consideración.

Recorrido del fuego: de las avenidas a la masa residencial de Somosierra

Según detalla el comunicado, la cadena de incendios comenzó en las inmediaciones de la avenida Manuel Hermoso y la avenida Alcalde José Emilio García Gómez, desplazándose sucesivamente a la calle Panamá (junto a la cooperativa del Hogar del Taxi) y a la subida del Pancho Camurria (calle Elisa González de Chávez).

Coches calcinados tras los actos vandálicos de anoche / E. D.

Sin embargo, el núcleo de Somosierra fue la zona que sufrió con mayor virulencia la acción delictiva:

Parada de guaguas: Primer conato sofocado a tiempo en la batería de residuos.

Primer conato sofocado a tiempo en la batería de residuos. Calle Domingo Bello Espinosa: Segundo foco controlado gracias a la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Segundo foco controlado gracias a la inmediata intervención de los servicios de emergencia. Esquina Elisa González con Sansón y Barrios: El foco más virulento. Los contenedores quedaron reducidos a plástico fundido, destruyendo una palmera canaria y afectando a un ejemplar de jacaranda. La intervención evitó que las llamas alcanzaran la masa forestal del Parque Leoncio Oramas y un complejo de 64 viviendas unifamiliares en el pasaje Tigaiga.

El foco más virulento. Los contenedores quedaron reducidos a plástico fundido, destruyendo una palmera canaria y afectando a un ejemplar de jacaranda. La intervención evitó que las llamas alcanzaran la masa forestal del Parque Leoncio Oramas y un complejo de en el pasaje Tigaiga. Reiteración en la mañana del viernes: A las 10:30 horas se declaró un nuevo conato en la subida de Domingo Bello, a apenas un metro de los inmuebles entre la senda Pico Viejo y el pasaje Teneguía.

Convocatoria urgente a las instituciones y agradecimiento a los equipos de emergencia

Ante la extrema preocupación y la sensación de inseguridad generada por estas acciones, a cuyos autores la junta vecinal califica de ejecutores de "terrorismo social", Somosierra-Activa ha convocado una reunión urgente en la que participarán representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, la concejalía de Seguridad, la junta del Distrito Ofra-Costa Sur y mandos de la Policía Local y la Policía Nacional.

Por último, la entidad vecinal ha querido felicitar públicamente la valentía y eficacia demostrada por los bomberos, agentes de las fuerzas de seguridad y los propios vecinos, quienes no dudaron en sofocar los conatos iniciales con cubos de agua para evitar un desastre de mayor envergadura en el barrio.