Santa Cruz de Tenerife inicia las obras urgentes para impedir el acceso al peligroso hotel de Añaza

La ejecución de las "medidas urgentes" para impedir el acceso al abandonado y peligroso hotel situado en el litoral de Añaza y Acorán, en Santa Cruz de Tenerife, comenzará este jueves, 30 de julio. Así lo anunció la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, durante la firma del acta de replanteo de las obras, que tuvo lugar este lunes, 27 de julio. Con esta actuación, y mientras se tramita la expropiación del inmueble para poder demolerlo, el Ayuntamiento chicharrero pretende garantizar la seguridad en la zona y blindar el conocido como mamotreto de Añaza o edificio de la muerte. En este recinto se han producido numerosos accidentes y algunos fallecimientos, entre ellos el de una menor.

Los trabajos consistirán, fundamentalmente, en cinco actuaciones: la reparación del vallado del edificio; en la eliminación del acceso al sendero que bordea el vallado; en la eliminación del acceso a la sexta planta desde el terreno; en la demolición de las escaleras en las plantas 0, 1, 2, 3 y 4; y en el enrejado de huecos accesibles en la fachada. Con respecto a la primera actuación, se cerrarán los "puntos abiertos" en el vallado con malla electrosoldada. Para eliminar el acceso al inmueble desde el sendero de la calle Mayántigo, se procederá a la excavación y desmonte del terraplén existente mediante una retroexcavadora. Las escaleras se destruirán mediante "robot demoledor", para evitar la exposición de los trabajadores a riesgos de altura, caída de objetos y proyecciones resultantes del derribo. Y el enrejado de los huecos accesibles en la fachada se cubrirán, desde el exterior, también con malla electrosoldada. Los trabajos costarán más de 112.000 euros.

La edil de Urbanismo destacó que "por fin" finaliza este expediente de ejecución subsidiaria que "hará que las personas tengan más dificultades en acceder a un inmueble que se ha convertido en un punto de altísimo riesgo". Afirmó que la situación es de "extrema peligrosidad" por el acceso incontrolado y la alta siniestralidad registrada por personas que se adentran en la estructura "saltándose las protecciones existentes".

El alcalde, José Manuel Bermúdez, de CC, apuntó que este es un paso más para asegurar un edificio que ya cuenta con un proyecto de demolición, que "es el objetivo último de este Ayuntamiento". "Estamos trabajando intensamente para conseguir llevar a cabo esa demolición, pero mientras llega, acometemos estas obras que buscan clausurar los accesos al edificio de forma definitiva", agregó.

Para poder derribar el edificio, se está tramitando la expropiación de los terrenos. Dicho expediente se inició hace ocho años pero no ha podido concluirse por la dificultad de localizar a los dueños del inmueble, la mayoría alemanes. "Seguimos en contacto con los consulados para poder finalizar este procedimiento y derribar así el inmueble".

El hotel abandonado en el litoral del Suroeste es un gigantesco esqueleto de hormigón con 22 plantas. Fue concebido en 1973 como un exclusivo complejo hotelero, pero las obras se frenaron repentinamente al año siguiente debido a la quiebra de la empresa alemana que lo impulsaba, transformando el proyecto en una peligrosa ruina que ha marcado durante décadas el abandono y la degradación del litoral.