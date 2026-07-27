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Santa Cruz intensifica la higiene urbana con su Plan Extraordinario de Limpieza por Barrios

El Ayuntamiento santacrucero y la empresa Valoriza llevan el Plan Extraordinario de Limpieza a El Draguillo y El Rosarito

Operativo de limpieza en Santa Cruz

Operativo de limpieza en Santa Cruz / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Área de Servicios Públicos y en coordinación con la empresa concesionaria Valoriza Servicios Medioambientales SA, trasladará su Plan Extraordinario de Limpieza por Barrios al distrito Suroeste durante los próximos días.

Las labores de choque darán comienzo este martes, 28 de julio de 2026, y se extenderán hasta el jueves 30, concentrando los trabajos de desinfección y acondicionamiento en los barrios de El Draguillo y El Rosarito.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha remarcado que este despliegue de personal y medios mecánicos refuerza el mantenimiento cotidiano para que la inversión municipal en limpieza repercuta de manera clara y directa en la calidad de vida de los vecinos de la capital.

Tareas de choque de martes a jueves

El operativo multidisciplinar actuará durante tres jornadas consecutivas para devolver el esplendor a las vías públicas de ambos núcleos:

  • Medios humanos y materiales: Un contingente formado por 30 operarios y operarias, apoyados por un total de 12 vehículos y maquinaria de gran potencia.
  • Actuaciones previstas: Se desarrollarán labores intensivas de desbroce de maleza, barrido en profundidad, baldeo con agua a presión y saneamiento de puntos críticos de las calles.

Alianza entre Ayuntamiento y vecindario

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha resaltado la importancia de mantener la continuidad de estos zafarranchos en todos los distritos para preservar el estado de las zonas urbanas.

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Asimismo, Tarife ha insistido en que el civismo de los residentes es crucial para consolidar los resultados de los trabajos: «Es fundamental que la ciudadanía colabore utilizando correctamente los contenedores y solicitando el servicio de recogida de enseres para contribuir al cuidado de nuestros barrios», señaló el edil.

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