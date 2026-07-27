El Gobierno de España protege el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife y evita su demolición

El Gobierno de España ha iniciado el procedimiento para proteger el antiguo silo de grano situado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el Dique del Este, junto a la autovía de San Andrés. En concreto, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes ha incoado el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría del monumento, a favor de este inmueble, que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife pretendía demoler.

En octubre del año pasado, Puertos de Tenerife sacó a licitación las obras de derribo del edificio, por un importe de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses, alegando que se trata de una construcción obsoleta cuya estructura se encuentra «extremadamente deteriorada», para la que "no existe posibilidad alguna" de recuperar el uso de almacenamiento de grano ni de albergar cualquier otro uso. Asimismo, el Puerto advertía de la necesidad de conseguir suelo para el tráfico de contenedores y para la reparación naval.

Un mes más tarde, el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) se reunió con este organismo estatal para intentar salvar el inmueble. El Puerto se comprometió a suspender el derribo si el COA encontraba en un plazo de seis meses un concesionario interesado en el edificio. Sin embargo, a punto de cumplirse el plazo, el COA acusó a la Autoridad Portuaria de bloquear la recuperación del silo, indicando que había impedido el acceso al edificio para comprobar su estado ante una posible propuesta, la del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Manuel Martínez, que planteó la posibilidad de convertirlo en incubadora tecnológica.

Ante lo sucedido, las diferentes administraciones comenzaron a reaccionar. El Gobierno de Canarias solicitó al Estado que frenara el derribo de manera urgente y pidió al Puerto que le abriera las puertas del silo para comprobar si realmente se encuentra en estado de ruina, así como para valorar soluciones. El Ayuntamiento de Santa Cruz, cuyo Catálogo de Bienes recomienda a la Autoridad Portuaria proteger el inmueble, planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todas las administraciones. El Cabildo exigió al Puerto la elaboración de un informe sobre los valores patrimoniales del silo, pero ante su silencio, amenazó con acudir a los tribunales para pedir una medida cautelar que frenara la demolición.

El pasado 22 de abril, el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, sin ocultar su enfado, anunciaba que se suspendía el derribo porque el Ministerio de Cultura pretendía proteger el antiguo silo de grano, construido en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo. El edificio dejó de utilizarse hace más de 30 años. Este inmueble, por su tipología y por estar situado en suelo portuario, es único en España.

El único que queda

Según se explica en la resolución publicada este lunes, 27 de julio, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el silo de grano tipo P de Santa Cruz de Tenerife es una antigua infraestructura industrial dedicada a la recepción y almacenamiento de cereal, que se proyectó en los años cincuenta y se inauguró en 1965. Estuvo en servicio hasta 1989, funcionando como un silo de tránsito. "Es, junto con el de Málaga, uno de los dos silos del denominado tipo P (Portuario) que se construyeron en España y, en la actualidad, el único que se conserva tras la demolición en 2006 del silo de Málaga".

La resolución confirma que su origen se encuentra en el marco de la política agraria desarrollada durante la dictadura franquista y, específicamente, en el contexto del proyecto de la Red Nacional de Silos y Graneros. Desde finales de los años 40, se construyeron a lo largo de toda la geografía española más de seiscientos silos (unidades de almacenamiento vertical) y casi trescientos graneros (unidades de almacenamiento horizontal), variando tanto la tipología arquitectónica, en la que llegan a definirse veinte modelos, como la capacidad de almacenaje,12.000 toneladas en el caso del silo de Tenerife, o la maquinaria interna.

"El silo de grano tipo P de Santa Cruz de Tenerife es único en su género, reuniendo valores arquitectónicos, tecnológicos, industriales, etnográficos, históricos y simbólicos, entre otros. Documenta una etapa de la historia reciente de España y constituye un ejemplo excepcional del patrimonio industrial durante la segunda mitad del siglo XX, que hace indispensable su conservación y puesta en valor. Por todo lo anterior, se considera que está completamente justificado su reconocimiento como Bien de Interés Cultural, de acuerdo con la normativa vigente y a efectos de que se garantice la adecuada preservación del bien, sus partes integrantes y su entorno", asevera el Gobierno de España en la resolución de incoación del expediente BIC.

Por lo tanto, apunta la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, vistos los antecedentes reunidos en el expediente, queda de manifiesto que el silo de grano tipo P del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, constituye un bien integrante del Patrimonio Histórico Español, de interés histórico, científico y técnico, de conformidad con el artículo 1.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, "reuniendo valores culturales suficientes para su declaración como Bien de Interés Cultural".

Información pública

Asimismo, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes somete a información pública el expediente durante un plazo de 20 días a contar desde el 28 de julio, para que los interesados puedan presentar las alegaciones que consideren. El expediente puede consultarse en las dependencias de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura (Plaza del Rey, 1, Madrid), así como en la siguiente enlace https://www.cultura.gob.es/cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos/expedientes-bic-en-tramitacion.html.

Las alegaciones pueden presentarse en cualquiera de los registros establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Deben ser dirigidas a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, con código DIR3: EA0042049.

Con respecto a su uso, el director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, ha señalado que el Ejecutivo canario continúa "trabajando en este asunto". Eso sí, apunta que "hay que conseguir que el Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento chicharrero y el Cabildo de Tenerife nos reunamos, nos sentemos y alcancemos acuerdos". "Soy optimista, es cuestión de poco tiempo", añade.