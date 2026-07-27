El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se niega a retirar el monumento a Franco: recurre la orden del Estado y tramita su protección integral

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha movido ficha para evitar la retirada del Monumento a la Victoria, conocido como monumento a Franco, situado en la avenida de Anaga. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anunció este lunes, 27 de julio, que el Consistorio chicharrero recurrirá en alzada ante el Secretario de Estado de Memoria Democrática la resolución del Gobierno de España que le obliga a quitar del espacio público, en un plazo de seis meses, esta escultura del artista Juan de Ávalos. Asimismo, informó de que la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico ha acordado valorar la "protección integral" del citado monumento a través del catálogo de bienes de Santa Cruz, que tramita actualmente la Gerencia Municipal de Urbanismo y que ya ha sido aprobado inicialmente.

De esta forma, la Gerencia Municipal de Urbanismo estudiará la inclusión de la escultura de la avenida de Anaga en el citado catálogo de bienes de la capital con el grado de protección integral, "por sus valores artísticos al ser una obra de Juan de Ávalos, por su monumentalidad y por su aportación al entorno urbano". José Manuel Bermúdez destacó que en la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico participan, además del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna, el Cicop (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) y el Colegio de Arquitectos, entre otras entidades. "En esta reunión, a la que ha asistido como invitada la Real Academia de Bellas Artes, se ha acordado, sin ningún voto en contra, valorar la protección de la escultura de Ávalos en el catálogo de bienes que estamos tramitando", resaltó el alcalde.

Éste explicó que, a partir de ahora, el Ayuntamiento evaluará si finalmente el monumento se incluye en el catálogo, "como por ejemplo ya lo está el Monumento a los Caídos de la plaza de España". Aclaró que no se hizo lo mismo desde el principio con la escultura de la avenida de Anaga porque se estaba tramitando por parte del Gobierno de Canarias un expediente de protección como BIC (Bien de Interés Cultural) de esta obra, que finalmente ha sido rechazado. "Decidimos esperar, pero ahora sí se puede estudiar su protección a través de este documento municipal. La previsión es que el pleno lo apruebe de manera definitiva en el primer trimestre del próximo año", comentó Bermúdez.

Y en el caso de que, finalmente, el monumento a Franco pase a ser un bien protegido por el Ayuntamiento de Santa Cruz, se estudiará su posible resignificación, según lo afirmó Bermúdez, pues así se ha planteado en la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico. Para ello, se analizarán distintas fórmulas, como la participación ciudadana o la convocatoria de un concurso de ideas entre profesionales, "como ha ocurrido con el Valle de los Caídos, en Madrid, denominado ahora Valle de Cuelgamuros".

(Habrá ampliación)