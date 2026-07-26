Santa Cruz de Tenerife finaliza la transformación de la calle de La Rosa tras tres años de obra

La transformación de la céntrica calle de La Rosa, en Santa Cruz de Tenerife, ha finalizado, después de tres años de obras. El Ayuntamiento chicharrero tiene previsto abrir toda la vía al tráfico el próximo jueves 30 de julio. Para ello, y según informa el Consistorio, desde hoy lunes se iniciarán los preparativos para que el barrio de El Toscal recupere esta calle.

En concreto, estos trabajos previos a la apertura al tráfico de la calle de La Rosa consisten en una serie de actuaciones destinadas a restablecer la configuración viaria habitual del entorno de El Toscal, tras la finalización de las obras de remodelación integral de esta «importante vía». Así lo señala el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Las primeras actuaciones consistirán en la modificación de la señalización horizontal y vertical de la calle Santiago, que recuperará su sentido habitual de circulación en dirección a la calle San Isidro, una vez desaparezcan las restricciones y desvíos implantados durante las distintas fases de ejecución de la obra.

Todos estos trabajos forman parte del dispositivo diseñado para normalizar progresivamente la movilidad en el céntrico barrio de El Toscal y permitir la reapertura de la calle de La Rosa con todas las garantías de seguridad para vehículos y peatones, apunta el Consistorio chicharrero.

Asimismo, la línea 914 de Titsa, compañía de guaguas que pertenece al Cabildo de Tenerife, iniciará un periodo de pruebas operativas que se prolongará hasta el próximo 3 de agosto, «con el objetivo de verificar el funcionamiento del nuevo recorrido antes de su implantación definitiva». Durante este periodo, las guaguas circularán por la calle La Rosa y realizarán dos paradas en este eje viario.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destaca que la apertura al tráfico de la calle de La Rosa supondrá la recuperación de uno de los principales corredores de circulación de El Toscal. «Culminará una actuación que ha transformado por completo este espacio urbano, mejorando la accesibilidad, la movilidad y la calidad del entorno para residentes, comerciantes y visitantes», añaden fuentes municipales.

Complejidad técnica

La intervención en la calle de La Rosa comenzó el pasado 17 de julio de 2023 y desde entonces ha estado marcada por su complejidad técnica, tal y como lo ha admitido el propio Consistorio. A esto se han sumado diferentes obstáculos con los que la ejecución de la obra se ha tropezado, como el hallazgo de infraestructuras subterráneas antiguas, canalizaciones no registradas y redes que no figuraban en los planos iniciales, lo que ha provocado un retraso de 12 meses en la finalización de los trabajos.

El proyecto tuvo que ser modificado al alza. A los más de 4,3 millones de euros previstos inicialmente se sumó un incremento de 1,3 millones de euros para hacer frentes a los diferentes imprevistos, por lo que, finalmente, la transformación de la calle de La Rosa ha costado en torno a los seis millones, con una aportación de 1,7 millones procedente de fondos europeos Next Generation.

El objetivo de este proyecto era convertir esta céntrica vía situada en El Toscal en un lugar de encuentro y recorrido para peatones y para la realización de compras, con amplias aceras y espacios «agradables», tal y como lo destaca la Corporación local chicharrera. La ejecución de esta complicada actuación se ha realizado en un total de ocho fases. El jueves todo volverá a la normalidad.