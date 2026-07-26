Santa Cruz de Tenerife convierte un solar municipal en calles con aparcamientos

El antiguo solar municipal situado en La Monja, en Barranco Grande, se ha convertido en nuevas calles con plazas de aparcamientos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado las obras de urbanización del ámbito de La Monja, una actuación que ha permitido transformar esta parcela en un nuevo espacio al servicio de los vecinos. Así lo destaca el alcalde, José Manuel Bermúdez, que explica que la intervención, desarrollada dentro del programa de inversión Suroeste Avanza, ha dotado a la zona de nuevas calles, aparcamientos, aceras, alumbrado público, arbolado e infraestructuras básicas, «mejorando la accesibilidad, la movilidad y la calidad del entorno urbano».

El edil de Obras, Javier Rivero, comenta que la actuación ha supuesto la urbanización de una parcela municipal de aproximadamente 4.500 metros cuadrados, incorporando las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y recogida de pluviales, «además de todos los servicios necesarios para poner en uso un espacio que permanecía sin desarrollar». «El proyecto responde al trabajo conjunto realizado entre el Ayuntamiento y los representantes vecinales, cuyas aportaciones han sido determinantes para definir las necesidades prioritarias de esta zona de Barranco Grande», resalta Rivero.

El también concejal de Patrimonio insiste en que se ha recuperado un suelo municipal que permanecía sin uso para ponerlo al servicio del barrio, «generando aparcamientos, zonas peatonales, arbolado y una urbanización completamente renovada».