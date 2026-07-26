Santa Cruz de Tenerife clausura las conmemoraciones de la Gesta del 25 de Julio con su acto institucional

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto el broche final este domingo, 26 de julio de 2026, a la programación conmemorativa de la Gesta del 25 de Julio de 1797. El tradicional acto institucional de clausura, celebrado a partir de las 12:30 horas, sirvió para homenajear a las personas y entidades que contribuyen activamente a divulgar uno de los episodios más relevantes de la historia de la capital de la isla.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, resaltó que este hecho histórico constituye «un motivo de orgullo para todos los santacruceros» y una seña clave de la identidad de Tenerife, agradeciendo la colaboración constante de la Asociación Histórico-Cultural de la Gesta.

Entrega de las Medallas de la Gesta del 25 de Julio

Durante la ceremonia celebrada en la capital tinerfeña se entregaron las máximas distinciones del evento:

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: galardonado con la Medalla de la Gesta en reconocimiento a la aportación decisiva de su batallón de milicianos en la defensa de Santa Cruz durante el ataque inglés. Recogió el premio el primer teniente de alcalde, Badel Albelo Hernández.

galardonado con la Medalla de la Gesta en reconocimiento a la aportación decisiva de su batallón de milicianos en la defensa de Santa Cruz durante el ataque inglés. Recogió el premio el primer teniente de alcalde, Badel Albelo Hernández. Teniente General Julio Salom Herrera: el jefe del Mando de Canarias recibió la Medalla por su labor de conservación y difusión del patrimonio histórico militar ligado a esta efeméride tinerfeña.

Distinciones especiales y emotivo homenaje

La jornada contó con varios momentos de reconocimiento a entidades vinculadas a las recreaciones históricas que cada año dinamizan la vida cultural de Tenerife:

Diploma de colaboración: otorgado a Magaly Pérez Méndez , presidenta del Regimiento Fijo de Puerto Rico, estrechando lazos de hermanamiento.

otorgado a , presidenta del Regimiento Fijo de Puerto Rico, estrechando lazos de hermanamiento. Insignia de Oro: entregada a la Guarnición de La Palma (representada por el grupo Los Doce de Su Majestad) por su fidelidad en los actos de recreación.

entregada a la (representada por el grupo Los Doce de Su Majestad) por su fidelidad en los actos de recreación. Detalle institucional: la Asociación Histórico-Cultural obsequió al alcalde José Manuel Bermúdez con una carta de reconocimiento a su compromiso con el patrimonio histórico local.

El acto concluyó en el corazón de la capital de Tenerife con el Solemne Homenaje a los Caídos. La Banda de Guerra del Mando de Canarias interpretó los himnos de España, Francia e Inglaterra, dando por finalizado un programa que durante varios días llenó las calles tinerfeñas de conferencias, campamentos y recreaciones históricas.