Santa Cruz revive el siglo XVII con el histórico campamento de la Gesta del 25 de Julio

El campamento histórico de la Gesta del 25 de Julio volvió a convertir hoy, sábado, 25 de julio, a la plaza de España y su entorno en un auténtico escenario del siglo XVIII, con decenas de recreadores históricos, talleres en vivo, demostraciones de oficios tradicionales y rutas teatralizadas que acercaron a la ciudadanía uno de los episodios más importantes de la historia de Santa Cruz.

Esta iniciativa, organizada dentro del programa conmemorativo de la Gesta del 25 de Julio, ha permitido a vecinos y visitantes conocer de primera mano cómo era la vida cotidiana, militar y artesanal de finales del siglo XVIII a través de un completo recorrido divulgativo y participativo.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “la Gesta del 25 de Julio forma parte de la identidad de esta ciudad y este campamento permite acercar nuestra historia de una forma cercana, didáctica y participativa, convirtiendo las calles de Santa Cruz en un espacio vivo donde vecinos y visitantes pueden comprender cómo se desarrolló uno de los acontecimientos que marcó nuestro pasado”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que “la recreación histórica y el campamento se han consolidado como uno de los grandes atractivos de esta conmemoración, gracias al rigor de las asociaciones participantes y a una programación que combina divulgación, patrimonio y entretenimiento para todos los públicos”.

La concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, afirmó que “es un orgullo que el corazón de Santa Cruz vuelva a convertirse en el escenario donde recordar un episodio tan relevante de nuestra historia. Estas actividades permiten dinamizar el distrito y acercar nuestro patrimonio histórico y cultural a las nuevas generaciones”.

El campamento cuenta con espacios dedicados a la alfarería, la herrería, la cestería, el abatanado de lana, los curtidores, la elaboración de textos, la preparación de armas, la esgrima histórica o un puesto médico ambientado en la época, además de un mercado tradicional y diferentes exhibiciones que recrean los usos y costumbres de aquellos años. La programación se completa con talleres en vivo y rutas teatralizadas que invitan al público a sumergirse en el ambiente que vive la ciudad durante la defensa frente al ataque británico de 1797.

La tradición religiosa y militar protagonizará la tarde del 25 de julio

La programación continuará durante la tarde con los actos solemnes en honor al Apóstol Santiago, copatrón de la ciudad. A las 19:00 horas tendrá lugar la concentración de las tropas participantes en la plaza de la Iglesia de la Concepción, coincidiendo con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, presidida por el vicario de la ciudad, Juan Manuel Yanes.

La ceremonia contará con la participación del Coro de Voces Graves de la Unión Artística El Cabo junto al Grupo de Cámara de la Banda Nivaria de Arafo, que estrenarán la Missa Brevis del compositor neerlandés Jacob de Haan, además de interpretar otras piezas del repertorio sacro.

Finalizada la celebración religiosa, a las 20:00 horas dará comienzo la tradicional procesión de Santiago Apóstol por las calles del centro histórico, acompañada por las tropas de recreación histórica, poniendo el broche a una jornada que combina tradición, patrimonio, historia y participación ciudadana.

La noche del viernes recreó el inicio del combate de 1797

La programación de la Gesta del 25 de Julio arrancó ayer, viernes 24 de julio, en la noche, con una de las citas más esperadas por el público: la recreación del estallido del combate que enfrentó a las tropas británicas con los defensores de Santa Cruz.

La jornada comenzó con la reunión de los recreadores históricos en el puente de El Cabo para, posteriormente, ofrecer un vídeo mapping proyectado sobre la fachada del Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), que sirvió como introducción audiovisual al relato histórico de los acontecimientos.

A continuación, el barranco de Santos volvió a convertirse en el escenario de la recreación del desembarco y del inicio del enfrentamiento, con efectos especiales, maniobras militares y recreadores caracterizados que trasladaron al público al verano de 1797. La representación culminó con la escenificación de la rendición de las tropas inglesas en el Palacio de Carta, rememorando la victoria de Santa Cruz frente al ataque comandado por el contralmirante Horatio Nelson.