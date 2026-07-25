Medidas para combatir el calor en Santa Cruz de Tenerife: el Ayuntamiento estudia crear refugios climáticos en más de 50 sedes

El grupo municipal socialista en Santa Cruz de Tenerife, a través de la concejala Elena Mateo, denunció este viernes, 24 de julio, durante el pleno, que el Ayuntamiento chicharrero no haya habilitado aún ni un solo espacio en la capital para que los ciudadanos se puedan proteger del calor. Mateo recordó que hace cuatro años ya, el Consistorio aprobó una moción para crear una red de refugios climáticos, y hace un año y medio, según apuntó la edil del PSOE, el equipo de Gobierno, formado por CC y PP, anunció que el primer Plan de Infraestructura Verde del municipio incluía entre sus acciones la implantación de dichos espacios. "Sin embargo, no se ha hecho nada en todo este tiempo", criticó Mateo. Al respecto, el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, aseguró que se está estudiando habilitar refugios climáticos en más de 50 sedes municipales, parques y plazas de Santa Cruz.

El también primer teniente de alcalde explicó que técnicos de Gestur, empresa pública del Gobierno de Canarias, y técnicos municipales han realizado visitas a un total de 52 sedes para crear una red de refugios climáticos en Santa Cruz de Tenerife. "Se están analizando todos estos espacios para determinar cuáles serían los adecuados y qué obras es necesario llevar a cabo para acondicionarlos como refugios climáticos. Una vez que tengamos el listado definitivo, buscaremos financiación", manifestó Carlos Tarife.

Sedes

En un informe elaborado por el Ayuntamiento, se proponen, por un lado, 22 refugios interiores en las siguientes sedes: General Antequera, Casa Siliuto y la Gerencia de Urbanismo, en el Distrito Centro-Ifara; Oficina La Granja, Casa Mascareño, Casa Mixto Machado, Mercado de La Salud y Asociación de Vecinos Azorín, en el Distrito Salud-La Salle; Colegio Tena Artigas, sede municipal Elías Bacallado, Mercado La Abejera, Asociación San Marín de Porres y Asociación Mortes Afonso, en Costa-Sur; Asociación Ciudad Satélite y Asociación Guacimara, en el Suroeste; y Asociación Los Campitos, Centro Cultural María Jiménez, Asociación Cueva Bermjea, Centro Ciudadano El Batán, Asociación San José, Colegio Florentina y Centro Ciudadano Taganana, en Anaga.

Por otro lado, se proponen treinta refugios exteriores en diferentes parques, como el García Sanabria, La Granja, El Quijote, Cuchillitos y Cuevas Blancas, así como en plazas, como la del Príncipe, Weyler, Las Adelfas, La Victoria, Duggi, Julián Hermógenes, Militar, Alameda, Concha Castro, Los Practicantes, Bartolomé García Lorenzo, Ramón Guillermo, José Carlos Schwartz y Nuestra Señora de las Nieves de Taganana. También se estudian otros espacios como la cancha de baloncesto del barrio de La Salud, el parque infantil en la plaza Los Gangocheros y el parque de calistenia de Valleseco.