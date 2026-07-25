Cambios en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: permitido el acceso a los clientes de hoteles y a los vehículos con chófer, como Uber

Los clientes de los hoteles situados en el centro de Santa Cruz de Tenerife podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), independientemente de la antigüedad del vehículo, así como los coches con chófer, como Uber, que estén vinculados a establecimientos alojativos. Es una de las modificaciones que se han realizado en la nueva ordenanza de la ZBE a raíz de la treintena de alegaciones presentadas. Esta norma municipal para restringir el tráfico en el centro de la ciudad fue aprobada de forma definitiva en el pleno celebrado este viernes, 24 de julio, con el voto en contra de Vox y la abstención del Partido Socialista.

En concreto, el documento final aprobado este viernes incorpora 15 de las 30 alegaciones planteadas por asociaciones de vecinos, sindicatos, particulares, partidos políticos, entidades y colegios profesionales. Entre éstas se encuentra la presentada de Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera), que ha sido estimada parcialmente. De esta forma, también podrán acceder a la ZBE mediante autorización los vehículos de servicios de transfer, transporte discrecional turístico, vehículos VTC (con chófer) vinculados a establecimientos alojativos, proveedores de mercancías y servicios, empresas de mantenimiento, vehículos asociados a congresos y eventos, operadores receptivos, así como servicios externalizados de lavandería, restauración y logística. Asimismo, y a raíz de la alegación de Ashotel, podrán a acceder a la Zona de Bajas Emisiones, mediante autorización temporal, los vehículos de clientes alojados en establecimientos hoteleros.

La portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, criticó que se haya modificado la ordenanza para incluir "permisos especiales" para los turistas, cuando, y según apuntó, "estos no existen para los trabajadores por cuenta ajena". Al respecto, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), aseguró que el acceso de los trabajadores autónomos y de las empresas a la ZBE está garantizado desde el primer borrador de la ordenanza. Además, apuntó Alonso, se ha modificado la ordenanza para habilitar un sistema de inscripción simplificada para empresas, autónomos y profesionales que acrediten una necesidad recurrente de acceso a la ZBE, que "podrá incluir la gestión de flotas por lotes y mecanismos de actualización de las autorizaciones ágil, evitando la duplicidad de trámites". De todas formas, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, indicó que se realizarán las mejoras que sean necesarias en la ordenanza con respecto a este asunto.

Las cámaras y sensores para restringir el tráfico en el centro de la ciudad comenzarán a funcionar en 18 meses

Con respecto al resto de alegaciones, la edil de Movilidad señaló que éstas no suponen modificaciones sustanciales del texto inicial de la norma municipal de la ZBE. "Las aportaciones suponen cambios de carácter aclaratorio, técnico, garantista o de mejora de la regulación, dirigidas a la concreción de supuestos específicos, justificados y sujetos a control administrativo". Evelyn Alonso destacó la mejora del sistema de registro de los vehículos para determinados colectivos, como la distribución de mercancías. "Se flexibilizará el control de flotas para que haya un registro conjunto , de manera que no se tenga que ir matrícula por matrícula", comentó. También resaltó que, a raíz de las alegaciones, se permitirá el acceso de los coches que acudan a estaciones ITV (inspecciones técnicas).

El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, denunció que finalmente se haya aprobado esta ordenanza, pues, según el edil, esta limita la libertad de los ciudadanos a moverse por la ciudad. "No estoy de acuerdo con que tengamos que pedir una autorización o permiso para poder acceder al centro de Santa Cruz", apuntó. La concejal de Movilidad recordó que el Ayuntamiento chicharrero tampoco está de acuerdo con la implantación de una Zona de Bajas Emisiones en el municipio. En este sentido, insistió en que el Consistorio ha tenido que aprobar una ordenanza porque se trata de una obligación impuesta por el Gobierno de España para los municipios de más de 50.000 habitantes.

¿Cómo será la Zona de Bajas Emisiones?

En la ZBE de Santa Cruz se limitará el acceso a determinados vehículos en el casco histórico, en el perímetro interior comprendido entre el barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta la zona externa de dichas vías. Las cámaras y sensores empezarán a funcionar en 18 meses pero no se impondrán sanciones hasta 2029.

Las restricciones de acceso a dicha área se aplicarán de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas, a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y los de diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006. "A esto se suma un amplio número de exenciones para facilitar el acceso previo cumplimiento de determinados requerimientos, como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o mediante autorización, que tendrá carácter gratuito", explicó la edil de Movilidad.