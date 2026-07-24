Vandalismo en Santa Cruz de Tenerife: una oleada de incendios calcina 14 contenedores y afecta a seis vehículos

Una serie de actos vandálicos sacudió la pasada noche a la capital tinerfeña con la quema intencionada de contenedores en diversos puntos del municipio. El balance final se ha saldado con al menos 14 depósitos de residuos calcinados, seis vehículos dañados (tres de ellos arrasados casi por completo por las llamas) y cuatro palmeras afectadas por el calor y el fuego.

Efectivos de la Policía Local de Santa Cruz y del Consorcio de Bomberos de Tenerife tuvieron que desplegarse a lo largo de la noche para sofocar las llamas y evitar que los focos se propagaran a viviendas u otras infraestructuras urbanas. Ante la gravedad de los daños patrimoniales, las fuerzas del orden han dado cuenta a la Policía Nacional, que ya trabaja en la recogida de pruebas e inspección ocular para identificar y detener a los responsables.

Contenedores ardiendo esta madrugada / E. D.

Somosierra registra el incidente más virulento

El foco de mayor gravedad se desencadenó poco antes de las 23:00 horas en la calle Sansón y Barrios, ubicada en el barrio de Somosierra. El fuego se originó en la batería de contenedores y se extendió rápidamente debido a la alta combustibilidad del plástico. En esta ubicación se contabilizaron ocho contenedores calcinados, seis turimos afectados y una palmera quemada.

También se vieron afectadas la avenida Manuel Hermoso Rojas y las calles Alcalde José Emilio García Gomez y Celia Cruz, donde seis contenedores fueron destruidos y tres palmeras terminaron calcinadas.

Dispositivo de rastreo e investigación

Tras el suceso en Somosierra, el o los autores del vandalismo continuaron su itinerario provocando nuevos incendios en cadena por distintas calles de la ciudad. La Policía Local ha recabado el testimonio de posibles testigos y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para acotar el perfil de los implicados.