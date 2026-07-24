Vandalismo en Santa Cruz de Tenerife: una oleada de incendios calcina 14 contenedores y afecta a seis vehículos
Un virulento episodio de actos vandálicos coordinados movilizó de urgencia durante la pasada noche a la Policía Local y al Consorcio de Bomberos de Tenerife
Una serie de actos vandálicos sacudió la pasada noche a la capital tinerfeña con la quema intencionada de contenedores en diversos puntos del municipio. El balance final se ha saldado con al menos 14 depósitos de residuos calcinados, seis vehículos dañados (tres de ellos arrasados casi por completo por las llamas) y cuatro palmeras afectadas por el calor y el fuego.
Efectivos de la Policía Local de Santa Cruz y del Consorcio de Bomberos de Tenerife tuvieron que desplegarse a lo largo de la noche para sofocar las llamas y evitar que los focos se propagaran a viviendas u otras infraestructuras urbanas. Ante la gravedad de los daños patrimoniales, las fuerzas del orden han dado cuenta a la Policía Nacional, que ya trabaja en la recogida de pruebas e inspección ocular para identificar y detener a los responsables.
Somosierra registra el incidente más virulento
El foco de mayor gravedad se desencadenó poco antes de las 23:00 horas en la calle Sansón y Barrios, ubicada en el barrio de Somosierra. El fuego se originó en la batería de contenedores y se extendió rápidamente debido a la alta combustibilidad del plástico. En esta ubicación se contabilizaron ocho contenedores calcinados, seis turimos afectados y una palmera quemada.
También se vieron afectadas la avenida Manuel Hermoso Rojas y las calles Alcalde José Emilio García Gomez y Celia Cruz, donde seis contenedores fueron destruidos y tres palmeras terminaron calcinadas.
Dispositivo de rastreo e investigación
Tras el suceso en Somosierra, el o los autores del vandalismo continuaron su itinerario provocando nuevos incendios en cadena por distintas calles de la ciudad. La Policía Local ha recabado el testimonio de posibles testigos y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para acotar el perfil de los implicados.
- Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina
- Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
- Mandos de la Unipol de Santa Cruz de Tenerife analizan la fórmula para reflotar la unidad tras cuatro años después
- Santa Cruz de Tenerife activa la cuenta atrás para restringir el tráfico: el pleno aprueba la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
- Feijóo lanza a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife a Carmen Pérez
- Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
- Santa Cruz de Tenerife intensifica la vigilancia y las sanciones en el ocio nocturno de la avenida de Anaga
- La Policía Local de Santa Cruz pone fin al conflicto con el Ayuntamiento: habrá mejora salarial que alcanzará los 250 euros en 2031