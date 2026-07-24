Santa Cruz de Tenerife se queda sin la playa de Benijo: el Gobierno de España rechaza la obra de emergencia para reabrir la zona de baño

Santa Cruz de Tenerife se queda, de momento, sin la playa de Benijo, una de las tres mejores zonas de baño de Canarias según National Geographic. El Estado, a través de Costas, rechaza la obra de emergencia aprobada recientemente por el Ayuntamiento y autorizada ya por el Gobierno canario para reabrir esta popular playa de Anaga. El Consistorio la cerró hace casi dos años por riesgo de desprendimientos. Pero a pesar del peligro existente, los bañistas siguen accediendo.

El Gobierno de España ha emitido un informe desfavorable a dicha actuación, a pesar de que Costas del Ejecutivo canario la ha autorizado. El Estado alega que la obra "afectaría a un tramo natural de playa ubicado en un entorno de especial protección ambiental". Asimismo, señala que no se ha acreditado "adecuadamente" la situación de urgencia que justifique el procedimiento excepcional de emergencia, y afirma que la documentación aportada por el Gobierno de Canarias y por Santa Cruz no cumple los requisitos técnicos y administrativos exigibles

El Estado apunta, por otro lado, que "no consta la adecuada evaluación de las afecciones sobre los espacios protegidos ni la tramitación ambiental que pudiera resultar preceptiva". En este sentido, alerta de que la actuación proyectada genera un "importante impacto paisajístico" e interfiere en la dinámica costera natural.

El servicio estatal de Costas manifiesta en el informe que desconoce si la zona está declarada por el Ayuntamiento de Santa Cruz como zona de baño. Añade que, "dadas las condiciones habituales del mar y por su falta de abrigo", la playa "puede considerarse peligrosa", por lo que, en cualquier caso, "tal declaración no parece posible".

Asevera que la adopción de obras permanentes dirigidas a garantizar el "uso recreativo" de una playa natural como si se tratara de una playa urbana se considera una "solución desproporcionada" desde la perspectiva de la conservación de litoral.

El Estado considera que Benijo no puede ser una zona de bajo debido a su peligrosidad

Agrega que ni el Gobierno canario, a través de Costas, ni el Consistorio chicharrero argumentan que la solución propuesta y autorizada cumpla con la necesaria ponderación entre la protección de los valores naturales de la playa y la seguridad de las personas. "Existen medidas alternativas más proporcionadas que no han sido estudiadas, como señalización, accesos restringidos o la prohibición de baño en determinadas zonas", se indica en el informe desfavorable del Gobierno de España.

El director general de Costas del Ejecutivo canario, Antonio Acosta, quiere dejar claro que el Gobierno de Canarias ha autorizado al Ayuntamiento la ejecución de esta obra de emergencia para garantizar la seguridad y para que los ciudadanos puedan volver a disfrutar de esta playa. Sentencia que el informe de Costas del Estado ni es preceptivo ni vinculante, "por lo que el Consistorio ya puede intervenir en esta zona de baño para reabrirla". "Lo único que podría hacer el Gobierno de España es llevar este asunto ante la Justicia y solicitar la paralización de los trabajos", añade.

Bañistas en la playa de Benijo a pesar de estar cerrada por riesgo de desprendimientos. / Andrés Gutiérrez

Acosta denuncia que el Estado "una vez más" intente limitar la autonomía y competencias del Gobierno canario con respecto a las decisiones sobre el dominio público. "En este caso estamos hablando de una obra de emergencia para garantizar la seguridad de los bañistas que además financiaremos desde Canarias, con más de dos millones. El Estado no sólo no mejora nuestras costas ni destina recursos, sino que, además, impide que otras administraciones lo hagan. Pero nosotros la hemos autorizado y así se lo notificamos al Gobierno de España. Si éste no está de acuerdo, que acuda a los tribunales", afirma el director general.

A pesar del peligro por desprendimientos que existe en la playa, los bañistas siguen accediendo

Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), declara que Madrid ha vuelto a bloquear "soluciones viables para el litoral chicharrero". "Este informe imposibilita que se pueda abrir al baño la playa de Benijo a pesar de que el Ayuntamiento está dispuesto a poner el dinero y el proyecto para hacerlo", agrega. El regidor solicitará una reunión al Gobierno de Canarias para "analizar los siguientes pasos".

El edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), acusa al Estado de "torpedear" los proyectos de Santa Cruz. "Se trata de un ataque rotundo del PSOE a este municipio y a todo el ámbito de Anaga. Llevamos trabajando en este proyecto más de dos años y ahora intentan bloquearlo", añade. Advierte que el Ayuntamiento está dispuesto a "cualquier cosa", incluyendo la convocatoria de una manifestación contra Costas del Estado.

La playa de Benijo se cerró en julio de 2024 tras detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras. Tras estudiar diferentes alternativas, debido a la complejidad de la actuación, en mayo de este año el Consistorio declaró la emergencia de la intervención en la playa. Los trabajos consisten en la estabilización del talud.