Santa Cruz de Tenerife insta al Gobierno de España "a no paralizar" la recuperación de una de las "mejores playas" de la Isla, Benijo

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este viernes, 24 de julio, por "razones de urgencia", una moción para instar al Gobierno de España a "no paralizar" la recuperación de la playa de Benijo, cerrada desde hace dos años por riesgo de desprendimientos. En concreto, el pleno exige al Estado, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que se pueda llevar a cabo en esta zona de baño chicharrera el proyecto de aseguramiento del talud así como de las mejoras en accesibilidad, "para que una de las mejores playas de Tenerife sea de uso y disfrute de los vecinos en el menor tiempo posible".

La moción ha sido presentada y defendida por el portavoz del PP, primer teniente de alcalde y edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, logrando el apoyo del resto de grupos políticos del pleno, su socio de Gobierno, Coalición Canaria, y también de los partidos en la oposición, PSOE y Vox. Eso sí, un concejal de cada uno de estos dos últimos partidos ha votado en contra, alegando que la moción fue presentada por la vía de urgencia "sin que diera tiempo a estudiarla".

El primer teniente de alcalde justificó la necesidad de aprobar cuanto antes esta moción y de fijar un posicionamiento político de todo el Ayuntamiento debido a la contundencia del informe desfavorable emitido por Cosas del Estado a la obra de emergencia prevista en la playa de Benijo. Tarife aprovechó para recordar que el propio grupo municipal socialista ha presentado en varias ocasiones varias mociones solicitando la reapertura de esta zona de baño.

En julio de 2024, el Consistorio chicharrero, tras detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de acceso, cerró la playa de Benijo, ubicada en Anaga y considerada una de las tres mejores zonas de baño de Canarias según National Geographic. Tras estudiar diferentes alternativas, debido a la complejidad de la actuación, y tras un largo proceso administrativo, el Ayuntamiento aprobó el proyecto definitivo para intervenir en la playa y, en mayo, declaró la emergencia de esta actuación, con el objetivo de poder volver a abrir la zona de baño con todas las garantizas de seguridad. En la actualidad, los ciudadanos siguen accediendo a esta playa, a pesar de que está cerrada y del peligro existente por desprendimientos.

Una vez declarada la emergencia de la obra por parte del Ayuntamiento chicharrero, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas, autorizó la ejecución de esta actuación en el litoral. Además, la Comunidad Autónoma aportó la financiación necesaria para el proyecto, más de dos millones de euros. A continuación, Costas de Canarias notificó a Costas del Gobierno de España la autorización relacionada con esta obra.

Cuando ya parecía que todo el procedimiento estaba resuelto, el Estado ha emitido un informe desfavorable a esta actuación de emergencia, un informe, que según el Gobierno de Canarias no es ni preceptivo ni vinculante. "Santa Cruz puede intervenir en la playa de Benijo porque nosotros lo hemos autorizado. Otra cosa es que el Estado decida llevar este asunto a los tribunales y exija la paralización de la obra", ha explicado el director general de Costas en Canarias, Antonio Acosta.

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña muestra su preocupación ante este informe desfavorable del Gobierno de España a la obra de emergencia para eliminar el riesgo de desprendimientos, en el que además se indica que la playa de Benijo no debe ser considerada una zona de baño del municipio, por su peligrosidad debido a las condiciones habituales del mar y a la falta de abrigo.

"Este informe no se justifica bajo ningún concepto. Hemos estado trabajando durante dos años para poder reabrir esta playa tan importante. La decisión del Estado nos ha sorprendido pero estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, incluida una manifestación, para que Costas del Gobierno de España deje de torpedear los proyectos de Santa Cruz", aseveró el primer teniente de alcalde.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, también ha mostrado su preocupación, pues considera que este informe desfavorable de Madrid imposibilita que se pueda abrir al baño la playa de Benijo, a pesar de que ya se dispone de presupuesto y del proyecto necesario para poder intervenir. El regidor chicharrero ha solicitado una reunión al Gobierno de Canarias para analizar los siguientes pasos.

Por otro lado, el pleno aprobó ayer una moción de Vox para impulsar las acciones dirigidas a proteger a las personas mayores del municipio ante las estafas y una moción del PSOE para exigir al Gobierno de Canarias que no cierre la escuela infantil de Anaga.