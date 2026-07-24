Santa Cruz cierra el parque de Las Mesas este sábado 25 de julio por la Romería de Los Campitos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de que el parque de Las Mesas permanecerá cerrado al público mañana, sábado, 25 de julio, con motivo de la celebración de la tradicional romería de Los Campitos, que arrancará a las 18:00 horas. La decisión se toma debido a la afluencia de público y a la actividad propia de la romería, que hacen incompatible, por motivos de seguridad, el acceso y uso habitual del parque durante esa jornada.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “la Romería de Los Campitos es una de las celebraciones más arraigadas y queridas de nuestro municipio, una cita que cada año reúne a miles de personas en torno a nuestras tradiciones. El cierre temporal del parque de Las Mesas responde exclusivamente a criterios de seguridad, con el objetivo de garantizar que la jornada pueda desarrollarse con todas las garantías tanto para quienes participan en la romería como para el resto de la ciudadanía. Agradecemos la comprensión de los vecinos y visitantes ante esta medida puntual”.

Por su parte, la concejala delegada del distrito Anaga y Seguridad Ciudadana, afirma que “desde el distrito Anaga llevamos semanas trabajando para que la Romería de Los Campitos vuelva a vivirse con la máxima normalidad y seguridad. Sabemos que el cierre del parque puede ocasionar alguna molestia, pero es una decisión necesaria debido a la ocupación de la vía de acceso por las carretas, el ganado y cientos de romeros. Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de esta celebración con responsabilidad, respetando las indicaciones de la organización y haciendo uso del transporte público reforzado para facilitar los desplazamientos”.

El Consistorio agradece de antemano la comprensión y colaboración de la ciudadanía, al tiempo que ruega disculpas por las molestias que esta medida puntual pueda ocasionar. La celebración de la romería es un evento muy esperado por los vecinos y vecinas, que contribuye a mantener vivas las tradiciones del municipio y que requiere condiciones adecuadas para su correcto desarrollo.

Se recuerda la importancia de respetar la señalización provisional y atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y de la organización para que la jornada transcurra con total normalidad.

La romería dará comienzo a las 18:00 horas y partirá desde Lomo Las Casillas, para discurrir por la carretera TF-111 hasta la parroquia de la Cruz Verde de los Campitos. Al término se celebrará una verbena y el fin de fiestas.

Refuerzo del servicio de guaguas

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, habilitará un servicio especial de lanzadera. De esta forma, la empresa concesionaria del servicio, TITSA, facilitará el traslado de los romeros desde el CEIP Los Campitos hasta el Lomo Las Casillas desde las 16:00 hasta las 18:00 horas con una frecuencia de 15 minutos.

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Asimismo, las líneas 902 (Intercambiador - Plaza Los Patos - Barrio Nuevo) y 912 (Intercambiador – Ifara - Los Campitos) tendrán su última parada en el pabellón de Los Campitos como consecuencia del cierre de la TF-111 entre las calles Rubén Marichal y Lomo Las Casillas.