Ceviches, causas y ají de gallina: la propuesta culinaria de la III Feria Peruana en Tenerife

Los amantes de la cocina peruana tienen este sábado, 25 de julio, una cita en Santa Cruz de Tenerife. El Parque Las Indias recibe la tercera edición de la Feria Gastrocultural Peruana, un encuentro que combina gastronomía, música, folclore y artesanía.

La feria abre sus puertas desde las 12.00 hasta las 18.00 horas, con acceso libre y una programación pensada para toda la familia. La Comunidad Peruana de Tenerife organiza la jornada junto al Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del distrito Salud-La Salle.

Ceviches, causas limeñas y ají de gallina

La gastronomía concentra buena parte de la propuesta. Los asistentes podrán probar platos emblemáticos de Perú, como ceviches, causas limeñas y ají de gallina, además de otros sabores representativos de una cocina con una creciente presencia internacional.

La feria reúne a los restaurantes Edtoart, Millo, Mistura, Aroma y Sabor, Machu Picchu, Pollos a la Brasa, Ceviche N1 y Ceviboom, que participa de nuevo en esta cita. También figuran los negocios Congelados Alba y Mel Chio.

Música, danzas y artesanía

La jornada no se limita a la comida. El programa incluye música en directo, danzas folclóricas y una muestra de artesanía tradicional, con propuestas que acercan al público las costumbres y expresiones artísticas del país andino.

El encuentro busca que vecinos y visitantes compartan el espacio público en un ambiente festivo. La organización plantea la feria como una celebración de la diversidad cultural y como un punto de encuentro para la comunidad peruana que reside en Tenerife.

Una cita anual en Santa Cruz de Tenerife

Esta tercera edición cuenta con una participación mayor de restaurantes y artistas. El presidente de la Comunidad Peruana de Tenerife, Víctor Ramírez, destaca la presencia de cantantes peruanos recién llegados de destacadas orquestas nacionales, que actuarán durante la jornada.

La Feria Gastrocultural Peruana aspira a afianzarse como una cita anual en Santa Cruz de Tenerife. Durante seis horas, el Parque Las Indias se llena de ceviche, música, color y tradición en uno de los planes gratuitos del fin de semana.