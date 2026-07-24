Dimite el director del Puerto de Santa Cruz de Tenerife por "motivos personales"

El hasta ahora director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pablo Nieto, ha presentado su dimisión, alegando "motivos estrictamente personales" y sin proporcionar ningún detalle más. El Consejo de Administración del citado organismo estatal ha acordado este viernes, 24 de julio, el nombramiento de Enrique García-Arroba como nuevo director.

La propuesta de este nombramiento contó con el respaldo de los consejeros asistentes quienes expresaron también su agradecimiento a Pablo Nieto por la labor desarrollada al frente de la dirección de Puertos de Tenerife desde febrero de 2024.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, el nombramiento de Enrique García-Arroba garantiza "experiencia y solvencia técnica". "Su trayectoria en esta entidad y su profundo conocimiento de nuestros puertos, infraestructuras y proyectos estratégicos supone un importante valor para afrontar esta nueva etapa", destacó Suárez.

García-Arroba es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, y máster en Puertos y Costas por la Universidad de La Laguna. Su formación también incluye cursos especializados en normativa, operaciones, servicios y estrategia portuaria, además de capacitación como perito judicial en Ingeniería, según informa el organismo estatal en un comunicado.

El nuevo director de Puertos de Tenerife, Enrique García-Arroba (derecha), junto al presidente, Pedro Suárez. / El Día

Desde su incorporación a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en 2019, en concreto, en el área de Infraestructuras, ha participado en la gestión de proyectos y dirección de obra de prácticamente una veintena de actuaciones desarrolladas en los puertos de la provincia. "Entre ellas destacan el refuerzo del dique del puerto de Los Cristianos; la rehabilitación y habilitación de diferentes alineaciones del Dique del Este, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife; las obras de defensa marítima y ordenación de la zona de Charcos de Valleseco, y distintos proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones portuarias e implantar sistemas de suministro eléctrico a los buques durante su estancia en puerto".

Con anterioridad, trabajó en la delegación de FCC Construcción en Tenerife como jefe de obra, "responsabilizándose de actuaciones por un importe global superior a los 170 millones de euros para organismos como el Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Salud y la propia Autoridad Portuaria".